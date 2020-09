Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Başkan Erdoğan'a Keşmir teşekkürü

Pakistan Başbakanı İmran Han, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Keşmir'deki durumu gündeme getiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

SESİNİ BİR KEZ DAHA YÜKSELTTİĞİ İÇİN ÇOK TAKDİR EDİYORUM

Han, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitaben yaptığı konuşmada Keşmir halkının haklarını desteklemek için sesini bir kez daha yükselttiği için çok takdir ediyorum. Türkiye'nin sarsılmaz desteği, Keşmirlilerin meşru kendi kaderini tayin için mücadelelerinde bir güç kaynağı olmaya devam ediyor." ifadelerin yer verdi.

Deeply appreciate President Erdogan once again raising his voice in support of the rights of the Kashmiri people during his address to UNGA. Turkey's unwavering support remains a source of strength for the Kashmiris in their legitimate struggle for self determination. pic.twitter.com/RIBJAIUpty