23 Ağustos 2020, Pazar
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ABD Başkanı Trump'ın kardeşinin gizli kayıtları ortaya çıktı!

, Başkanı Trump'ın kardeşi Barry'nin ses kayıtlarını yayınladı. , ABD Başkanı 'ın kız kardeşi tarafından 'zalim' olarak tanımlandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.08.2020 Güncelleme Tarihi: 23.08.2020
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ABD Başkanı Trump'ın kardeşinin gizli kayıtları ortaya çıktı!

medyasından , ABD Başkanı 'ın kız kardeşi 'e ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarını yayınladı.

Trump'ın kız kardeşi Maryanne Trump Barry'nin ortaya çıkan ses kayıtlarında ağabeyi, hakkında 'zalim' ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. Ses kayıtlarında Barry'nin ağabeyi Trump'ın üniversite sınavı sırasında yerine bir arkadaşını sokarak kazandığı iddialarını gündeme getirdi.

Trump hakkında 'Too Much and Never Enough' isimli anı kitabını yazan yeğeni Mary Trump, kayıtları 2018 ve 2019'da Trump'ın kız kardeşi Barry'le yaptığı 15 saatlik konuşmaları toplayarak servis etti.

ABD medyasından Washington Post tarafından yayınlanan ses kayıtlarında Trump'ın başkanlığı hakkında konuşan kardeşi Barry'nin " Ağabeyimin lanet olası tweetleri ve yalanları" ifadelerini kullandığı ileri sürüldü.

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