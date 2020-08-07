Son dakika: Kilis’te 10 kaçak göçmen yakalandı! 4 organizatör zanlısı adliyede
Son dakika haberine göe Kilis'te, polisin düzenlediği 3 ayrı operasyonda, kaçak yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçiş yapan Suriye uyruklu 10 göçmen yakaladı.
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ebulüle, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu ile Necmettin Erbakan Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla gelen 10 yabancı uyruklu kişiyi yakaladı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edilirken, M.C.A., Ö.G., Ö.Ş. ile M.F.M. göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle adliyeye sevk edildi.