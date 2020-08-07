07 Ağustos 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Kilis’te 10 kaçak göçmen yakalandı! 4 organizatör zanlısı adliyede

Son dakika: Kilis’te 10 kaçak göçmen yakalandı! 4 organizatör zanlısı adliyede

Son dakika haberine göe 'te, polisin düzenlediği 3 ayrı operasyonda, kaçak yollarla 'den 'ye geçiş yapan Suriye uyruklu 10  yakaladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.08.2020
ABONE OL
Son dakika: Kilis’te 10 kaçak göçmen yakalandı! 4 organizatör zanlısı adliyede

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ebulüle, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu ile Necmettin Erbakan Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla gelen 10 yabancı uyruklu kişiyi yakaladı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edilirken, M.C.A., Ö.G., Ö.Ş. ile M.F.M. göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle adliyeye sevk edildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA