Kral Selman bin Abdülaziz hastaneye kaldırıldı!
Son dakika haberine göre; Suudi Arabistan'da 2015 yılında tahta oturan Kral Selman bin Abdülaziz, bu gece yarısı hastaneye kaldırıldı. 84 yaşındaki Kral'ın safra kesesindeki iltihap nedeniyle başkent Riyad'daki hastaneye yatırıldığı, uluslararası haber ajansları tarafından 'son dakika' koduyla duyurdu.
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Resmi haber ajansı SPA, başkent Riyad'daki hastaneye yatırılan Kral Selman'ın safra kesesinde iltihap olduğunu duyurdu.
Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı ülkesini yöneten Kral, bugün itibariyle 84 yaşında. Son birkaç yıldır Kral Selman'ın oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman ülkeyi asıl yöneten isim.
Suudi Arabistan'ın kuzey komşusu Kuveyt'te de Emir Sabah el Ahmed el Cabir es Sabah hafta sonu ameliyat edilmişti.
Resmi medya, 91 yaşındaki emirin başarılı bir operasyon geçirdiğini bildirmiş ancak ameliyatla ilgili detay vermemişti.