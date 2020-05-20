20 Mayıs 2020, Çarşamba
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Ukrayna’da karantina 22 Haziran’a kadar uzatıldı

’da bugün Başbakan başkanlığında yapılan kabine toplantısında alınan kararla, ’ta son bulması beklenen karantina kararı 'a kadar uzatıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.05.2020 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020
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UKRAYNA’DA KARANTİNA 22 HAZİRAN’A KADAR UZATILDI

hükümeti tarafından alınan kararla karantina 'a kadar uzatıldı. Ancak açıklamasında 'tan itibaren normalleşme sürecinin ikinci etabına geçilerek, toplu taşıma araçları ve metronun vatandaşa hizmet vereceğini söyledi. Ayrıca seyircisiz spor müsabakalarına izin verilecek ve kiliselerde her 10 metrekareye 1 kişi düşmesi şartıyla ibadetlere izin verilecek.

10 GÜNDE BİR YENİ ADIMLAR ATILACAK
Konuya ilişkin bir açıklama da Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov'dan geldi. Stepanov, "22 Mayıs'tan itibaren her 10 günde bir normalleşmeye yönelik kontrollü adımlar atacağız ve bu dönem adaptasyon karantinası olacak" şeklinde konuştu.

Ukrayna tarafından yapılan son açıklamalara göre, ülke genelinde korona virüs vaka sayısı 19 bin 230'a, can kaybı ise 564'e yükseldi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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