Ukrayna’da karantina 22 Haziran’a kadar uzatıldı
Ukrayna’da bugün Başbakan Denis Şmigal başkanlığında yapılan kabine toplantısında alınan kararla, 22 Mayıs’ta son bulması beklenen karantina kararı 22 Haziran'a kadar uzatıldı.
Ukrayna hükümeti tarafından alınan kararla karantina 22 Haziran'a kadar uzatıldı. Ancak Denis Şmigal açıklamasında 22 Mayıs'tan itibaren normalleşme sürecinin ikinci etabına geçilerek, toplu taşıma araçları ve metronun vatandaşa hizmet vereceğini söyledi. Ayrıca seyircisiz spor müsabakalarına izin verilecek ve kiliselerde her 10 metrekareye 1 kişi düşmesi şartıyla ibadetlere izin verilecek.
10 GÜNDE BİR YENİ ADIMLAR ATILACAK
Konuya ilişkin bir açıklama da Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov'dan geldi. Stepanov, "22 Mayıs'tan itibaren her 10 günde bir normalleşmeye yönelik kontrollü adımlar atacağız ve bu dönem adaptasyon karantinası olacak" şeklinde konuştu.
Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamalara göre, ülke genelinde korona virüs vaka sayısı 19 bin 230'a, can kaybı ise 564'e yükseldi.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Türk SİHA’sı yerle bir etti! İşte vurulma anı
- İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 7 bin 183'e yükseldi
- Beyzbol topu büyüklüğünde dolu şoku
- Yenilgiye doymuyorlar! Libya'da son durum...
- İran’da ölü sayısı 7 bin 183’e yükseldi
- ABD açıkça tehdit etti! Eğer yaklaşan olursa...
- Libya ordusu: Rus yapımı hava savunma sistemi...
- Yunanistan Türk bayrağının yakılmasını kınadı
- Maduro yardım istemişti! ABD'ye karşı ittifak
- İnanılmaz! Babanın yaptığı şoke etti
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? İstanbul, Ankara, İzmir giriş çıkışlar ne zaman açılıyor?
- Meteoroloji son dakika: Bayramda hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu
- Halkbank ihtiyaç kredisi başvurusu sorgulama: 2020 Halkbank 6 ay ödemesiz 10.000 TL destek kredisi başvuru ekranı
- Ziraat Bankası destek kredisi başvuru yapma ve sorgulama! 6 ay ödemesiz kredi sonuçları ne zaman açıklanır?
- Sigara fiyatları 2020: JTI, Philip Morris, BAT zamlı sigara fiyatları ne kadar? Zamlı liste yayımlandı!
- Bayramda hangi illerde yasak var? Bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? İçişleri Bakanlığı yeni genelge
- Son dakika: Starbucks ne zaman açılıyor? Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Haziran'da açılacak mı?
- Detaylar açıklandı! Bayramda açık olacak yerler nereler? Bayramda sokağa çıkma yasağından kimler muaf?
- 20 Mayıs emekli maaşı yattı mı? 2020 SSK Bağkur emekli maaşları ne zaman ödenecek? İşte ödeme takvimi!
- Son dakika: Bayram tatili kaç gün oldu, 9 gün mü? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında?
- Bankalar kaça kadar açık? 20 Mayıs Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, ING, Denizbank çalışma saatleri, kaçta kapanıyor?
- Son dakika: 0-14 yaş arası ne zaman sokağa çıkıyor? Çocuklar için dışarı çıkma izin saatleri kaç?