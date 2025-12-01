Seçil Erzan davasında karar! Yüksek karlı gizli fona 102 yıl hapis

"BEN SİSTEM FALAN KURMADIM"

Tutuklu sanık Seçil Erzan, "Süleyman Aslan'la birlikte çalışıyorduk. Bana, "Ben bu gayrimenkulü bankanızın reklamında gördüm, almak istiyorum' dedi. Ben de bankayla görüştüm. Sonra ben, Süleyman ve Serkan Bey bir görüşme yaptık. Vatan Caddesi'nde bir hastanenin gayrimenkulüymüş. Süleyman Aslan çok düşük bir para teklif ettiği için olmadı. Aradan zaman geçti, tekrar almak istediler. "Biz faiz istemiyoruz, bize bu gayrimenkulü al' dediler. Beni sürekli arıyordu. DenizBank'ın en iyi müşterisiydi. Üç tane senet verdim. Benden 3 buçuk milyon dolar fazla aldı. Fatih Terim'in bana 700 bin dolar verip fazlasını almasına rağmen 3 milyon doları sormasını anlamıyorum. DenizBank'ın kamera kayıtları duruyormuş; oradan bakılsın. Umut'un 'Ben parayı elden verdim' dediği yalan. Atilla Baltaş'ın avukatıyla ilgili o banka, DenizBank'ın laptop çantasıydı. O çantanın içine 200 bin dolar koyup kendim verdim Atilla Baltaş'a. Çantayı geri istedim, lazımdı bana. Kaç kere söyledim, sonra getirdi. Ben sistem falan kurmadım. Kurmuş olsam sistemli olurdu; benden zorla para almaya çalıştılar. Bu fonun kaybetme ihtimalinin düşük olması için ne söyledim? Kimseye 'fon' demedim. Benden para alanlar, şubat ayından sonra kendileri söylemeye başladılar. Ben Buse Terim'le hayatımda bir kere tokalaştım; nasıl onu bir fona ikna edebilirim? Ben bir sarmalın içine düştüm. Futbol camiasından kimseyi ikna etmedim. Onları böyle bir fonun olmadığına ikna edemedim" dedi.