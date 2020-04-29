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BM'den ilginç açıklama: Koronavirüsü iyilik için kullanalım

Birleşmiş Milletler () Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip  (Kovi-19) salgınının daha iyi bir dünya yaratmak için kullanılması gerektiğini söyledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.04.2020 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020
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BM'DEN İLGİNÇ KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI

İklim değişikliği konulu uluslararası bir toplantıda, video konferans yoluyla mesaj veren Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kovid-19 salgını ve iklim değişikliğinin dünya için iki paralel tehdit olduğunu belirtti.

Guterres, hem salgın hem iklim değişikliğiyle mücadele için ''cesur ve vizyoner iş birliklerine'' ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda gecikmiş her adımın, yitirilen hayatlar, kaybedilen işler ve zarar gören ekonomilere mal olacağına dikkati çekti.

''SERA GAZI SALIMI KOVİD-19 GİBİ, SINIR TANIMIYOR''

BM Genel Sekreteri Guterres, şunları kaydetti:

''Sera gazı salımı yeni tip koronavirüs gibi, sınır tanımıyor... Karanlık ama hala umudun olduğu günler yaşıyoruz. Dünyamızı daha iyi hale getirmek için nadir ve kısa bir fırsat penceresi açıldı. Bu salgınla mücadeleyi, herkes için daha güvenli, sağlıklı, kapsayıcı ve daha dirençli bir dünya oluşturmak için kullanalım.''

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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