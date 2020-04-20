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İngiltere'deki 80 Kıbrıslı Türk, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.04.2020 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020
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İNGİLTERE'DEKİ 80 KIBRISLI TÜRK YAŞAMINI YİTİRDİ

Kuzey Cumhuriyeti () Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 'de yaşayan ’ün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle yaşamını yitirdiğini belirtti.

Özersay, 'de virüs nedeniyle yaşamını kaybeden ilişkin Facebook'tan bir paylaşımda bulundu.

Salgın nedeniyle halkının önemli kayıplar verdiğini kaydeden Özersay, "Bugün Londra Temsilciliğimizden aldığım resmi rakamlara göre salgın sonucu Birleşik Krallık'ta bugüne kadar 80 vatandaşımızı kaybettik. Aralarında İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türklere önemli katkıları olmuş isimlerin de yer aldığı onca güzel insan..." ifadelerini kullandı.

Özersay, hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine ise sabır diledi.

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