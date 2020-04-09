Son dakika: Yoğun bakımdaki İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan haber var
Son dakika haberine göre Yoğun bakımda corona virüs (COVID-19) tedavisinde olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sağlık durumuna dair açıklama yapıldı
İngiltere Kültür Bakanı Oliver Dowden, Başbakan Boris Johnson'ın sağlık durumuna dair BBC televizyonuna açıklama yaptı.
Dowden, "Başbakanın durumu dün de açıkladığımız gibi stabil bir şekilde gelişerek devam ediyor. onun için her şeyin çok daha iyi olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
CORONA VİRÜS TEDAVİSİ GÖREN İNGİLTERE BAŞBAKANI BORİS JOHNSON'IN SAĞLIK DURUMUNDA SON DAKİKA GELİŞMESİ |VİDEO
SON DAKİKA: İNGİLTERE BAŞBAKANI BORİS JOHNSON CORONA VİRÜS NEDENİYLE HASTANEDE! YENİ AÇIKLAMA GELDİ...
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