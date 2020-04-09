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Son dakika: Yoğun bakımdaki İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan haber var

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.04.2020 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020
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YOĞUN BAKIMDAKİ JOHNSON'DAN HABER VAR!

Son dakika haberine göre Yoğun bakımda corona virüs (COVID-19) tedavisinde olan 'ın sağlık durumuna dair açıklama yapıldı

Kültür Bakanı Oliver Dowden, Başbakan 'ın sağlık durumuna dair BBC televizyonuna açıklama yaptı.

Dowden, "Başbakanın durumu dün de açıkladığımız gibi stabil bir şekilde gelişerek devam ediyor. onun için her şeyin çok daha iyi olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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