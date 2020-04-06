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Son dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson hakkında flaş açıklama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.04.2020 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020
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İNGİLTERE BAŞBAKANI JOHNSON HAKKINDA FLAŞ AÇIKLAMA

Son dakika: İngiltere Başbakanlık Sözcüsü dün semptomları devam eden ve dün gece hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın solunum cihazına bağlandığına ilişkin haberleri yalanladı.

İngiltere Başbakanı Johnson'ın sözcüsü, semptomları devam eden ve dün gece hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın solunum cihazına bağlandığına ilişkin haberleri yalanladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sözcüsü Johnson'ın solunum cihazına bağlı olduğuna dair haberleri yalanladı. Sözcü, "Başbakan Londra'daki Thomas Hastanesinde rahat bir gece geçirdi" ifadelerini kullandı. Johnson'un koronavirüs semptomları 'hafif' olarak tanımlanırken; öksürük ve yüksek ateşin devam ettiği açıklandı.

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