Son dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson hakkında flaş açıklama
Son dakika: İngiltere Başbakanlık Sözcüsü dün semptomları devam eden ve dün gece hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın solunum cihazına bağlandığına ilişkin haberleri yalanladı.
İngiltere Başbakanı Johnson'ın sözcüsü, semptomları devam eden ve dün gece hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın solunum cihazına bağlandığına ilişkin haberleri yalanladı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sözcüsü Johnson'ın solunum cihazına bağlı olduğuna dair haberleri yalanladı. Sözcü, "Başbakan Londra'daki Thomas Hastanesinde rahat bir gece geçirdi" ifadelerini kullandı. Johnson'un koronavirüs semptomları 'hafif' olarak tanımlanırken; öksürük ve yüksek ateşin devam ettiği açıklandı.
SON DAKİKA: İNGİLTERE BAŞBAKANI BORİS JOHNSON CORONA VİRÜS NEDENİYLE HASTANEDE! YENİ AÇIKLAMA GELDİ...
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