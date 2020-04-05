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Kovid-19'a yakalanan İngiltere Başbakanı Johnson hastaneye kaldırıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.04.2020 Güncelleme Tarihi: 05.04.2020
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İNGİLTERE BAŞBAKANI HASTANEYE KALDIRILDI

Son dakika haberine göre, Kovid-19'a yakalanan hastaneye kaldırıldı. İngiltere Başbakanı Johnson geçtiğimizde günlerde yaptığı açıklamada ateşinin olduğunu ve bu yüzden izolasyon süresinin devam edeceğini açıkladı.

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