Kovid-19'a yakalanan İngiltere Başbakanı Johnson hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberine göre, Kovid-19'a yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı. İngiltere Başbakanı Johnson geçtiğimizde günlerde yaptığı açıklamada ateşinin olduğunu ve bu yüzden izolasyon süresinin devam edeceğini açıkladı.Detaylar geliyor...
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