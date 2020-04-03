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Coronavirüs karantinasında olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson ilk kez görüntülendi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.04.2020 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020
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KARANTİNADAKİ BORİS JOHNSON İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı , sağlık çalışanlarını alkışlamak için karantinada olduğu evin önüne çıktı. İngiliz medyası, salgına yakalandıktan sonra ilk kez görüntülenen Johnson'ın hasta görüntüsüne dikkat çekti.

İngiltere'de koronavirüsle en ön cephede mücadele eden 'deki sağlık çalışanları alkışlandı. Koronavirüs testi pozitif çıkan Başbakan , kendisini karantina altına aldığı evinin önüne çıkarak moral alkışına destek verdi. İngiliz medyası, dün karantina süreci dolması beklenen ancak bu sürecin uzatılması kararı verilen Johnson'ın 'hasta' görüntüsüne dikkat çekti.

Coronavirüs karantinasında olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson ilk kez görüntülendi CORONAVİRÜS KARANTİNASINDA OLAN İNGİLTERE BAŞBAKANI BORİS JOHNSON İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

"GERÇEKTEN BİR İLHAM KAYNAĞISINIZ"

Johnson, hesabından paylaştığı mesajda, "Koronavirüsle savaşmak için yaptığınız her şey için NHS'ye ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Gerçekten bir ilham kaynağısınız" ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson koronavirüse yakalandı İNGİLTERE BAŞBAKANI BORİS JOHNSON KORONAVİRÜSE YAKALANDI

POLİS VE İTFAİYE DESTEK VERDİ

İngiltere'de polis ve itfaiye ekipleri de sağlık çalışanlarına yönelik alkışa destek verdi. Polislerin hastane ve kliniklerin önüne giderek sağlık çalışanlarını alkışladığı ve polis araçlarının sirenlerini açtıkları görüldü. Öte yandan, itfaiye ekipleri de bulundukları merkezde sıraya girerek sağlık çalışanlarını alkışladı.

KRALİYET DONANMASI DA ALKIŞLADI

İngiltere Kraliyet Donanması da sosyal medya hesabından yayınladığı görüntüyle destek verdi. Görüntülerde, İngiliz askerlerin sağlık çalışanlarına teşekkür ettiği ve onları alkışladıkları görüldü. Donanmanın sosyal medya hesabından yayınlanan mesajda ise "NHS'deki herkes, bakıcılar ve çalışanların yanındayız. Teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Son dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan corona virüs mesajı: İşler daha da kötüleşecek SON DAKİKA: İNGİLTERE BAŞBAKANI BORİS JOHNSON'DAN CORONA VİRÜS MESAJI: İŞLER DAHA DA KÖTÜLEŞECEK
Son dakika: İngiltere’den kritik koronavirüs kararı! Başbakan Boris Johnson hastalanırsa... SON DAKİKA: İNGİLTERE’DEN KRİTİK KORONAVİRÜS KARARI! BAŞBAKAN BORİS JOHNSON HASTALANIRSA...

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