Corona virüs Çin'de can almaya devam ediyor 2 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
2019 yılının Aralık ayı içerisinde Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkıp 1 milyon 500 binden fazla insanı etkileyen ve 85 binden fazla kişinin ise hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs Çin ana karasında can almaya devam ediyor. Son verilere göre 63 yeni Covid-19 vakası tespit edildi 2 kişi ise yaşamını yitirdi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin ana karasında son 24 saatte virüs nedeniyle 2 kişi daha hayatını kaybetti.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, Çin ana karasında 61'i yurt dışı kaynaklı, 2'si Guangdong eyaletinden olmak üzere 63 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, dün Hubey eyaletinden 2 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.
Böylece Çin'de salgının başından bu yana Kovid-19 vaka sayısı 81 bin 865'e, virüs nedeniyle yaşanan can kaybı sayısı 3 bin 335'e ulaştı, virüse yakalanan 77 bin 370 hasta da iyileşti.
Yeni tip koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 76 gündür uygulanan karantina uygulaması 7 Nisan'da kaldırılmıştı.
Kovid-19'un yayıldığı ülke olan Çin'de salgın, büyük oranda kontrol altına alındı.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan dün yapılan açıklamada, önceki gün, ülkedeki Kovid-19 vakalarının sayılmaya başlandığı ocak ayından beri ilk kez hiç hayatını kaybeden olmadığı bildirilmişti.
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