İngiltere Başbakanı Boris Johnson iyileşiyor
Koronavirüs tespit edilen ve kötüleşerek yoğun bakıma alınan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın son durumu hakkında açıklama yapıldı. Başbakan Boris Johnson'ın iyileşmekte olduğu açıklanırken, yatakta oturabilir duruma geldiği de ifade edildi.
İngiltere'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaptıktan sonra durumu kötüleştiği için yoğun bakıma alınan Başbakan Boris Johnson'ın iyileşmekte olduğu ve yatakta oturabildiği bildirildi.
DURUMU İYİLEŞİYOR
Başbakan Yardımcısı Rishi Sunak, salgınla ilgili günlük basın toplantısında Johnson'ın durumuna ilişkin bilgi verdi.
Johnson'ın halen yoğun bakımda olduğunu ancak durumunun iyileşme gösterdiğini söyleyen Sunak, "Ayrıca size yatakta oturduğunu ve klinik ekibiyle olumlu bir iletişim kurduğunu da söyleyebilirim." dedi.
Sunak, Başbakan'ın durumunun, bu hastalığın ayrım yapmadığını herkese hatırlattığını belirtti.
Kovid-19 salgını nedeniyle ülkede hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 938 artarak 7 bin 97'e çıkarken, Başbakan Yardımcısı Sunak, yardım kuruluşları için 750 milyon sterlinlik bir destek paketi açıkladı.
Sunak, böyle bir dönemde yardım kuruluşlarının kapanmasının önlenmesi gerektiğini ifade etti.
10 GÜNDE KÖTÜLEŞTİ
Ateş ve öksürük belirtileri gösteren Johnson'ın 27 Mart'ta yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.
Ancak geçen sürede durumu düzelmeyen ve ateş ile öksürük gibi belirtileri devam eden Johnson, pazar akşamı hastaneye kaldırılmıştı.
Durumu hastanede daha da kötüleşen Johnson, ertesi gün yoğun bakıma alınmıştı. Başbakan'ın solunum cihazına bağlanmadığı ancak oksijen tedavisi uygulandığı ve ikinci gününde tedaviye cevap verdiği açıklanmıştı.
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