08 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Corona virüse yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson hakkında önemli açıklama

Corona virüse yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson hakkında önemli açıklama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.04.2020
ABONE OL
İNGİLTERE BAŞBAKANI JOHNSON HAKKINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMA

İngiltere'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaptıktan sonra durumu kötüleştiği için yoğun bakıma alınan 'ın durumunun stabil olduğu ve tedaviye cevap verdiği bildirildi.

Başbakanlık Sözcüsü, günlük bilgilendirme toplantısında, 'daki St Thomas Hastanesinde üçüncü gecesini geçiren Johnson'ın moralinin yerinde olduğunu söyledi.

"'ın klinik olarak durumu stabil, tedaviye cevap veriyor." diyen sözcü, Johnson'ın "standart oksijen tedavisi" aldığını ve "desteğe ihtiyaç olmadan nefes alıp verebildiğini" belirtti.

Sözcü, 55 yaşındaki Johnson ile "konuşulup konuşulmadığına" ilişkin bir soru üzerine ise, "Başbakan çalışmıyor, yoğun bakımda, ihtiyaç duyduğu kişilerle iletişim kurabilecek durumda. Doktorlarının tavsiyelerine uyuyor." diye konuştu.

Sözcü, verilen destek mesajları için de "çok minnettar olduklarını" sözlerine ekledi.

DURUMU 10 GÜNDE KÖTÜLEŞTİ
Ateş ve öksürük belirtileri gösteren Johnson'ın 27 Mart'ta yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.

Söz konusu tarihten itibaren kendisini izole eden Başbakan Johnson, 3 Nisan'da yayımladığı videoda, "Hala ateşim var ve bu nedenle hükümetin tavsiyesi uyarınca, bu belirti gidene kadar kendimi tecrit etmeyi sürdürmem gerekiyor." demişti.

Johnson'ın bu videosuyla 2 Nisan akşamı sağlık çalışanlarını alkışlaması sırasında çekilen görüntüsünde, hastalığın üzerinde yol açtığı etki dikkati çekmişti.

Durumu düzelmeyen ve ateş ile öksürük gibi belirtileri devam eden Johnson, pazar akşamı hastaneye kaldırılmıştı.

"YOĞUN BAKIMA ALINDI"
İngiliz basınında, Johnson'da hala öksürük ve ateş görüldüğünü ve ne zaman taburcu edileceğinin bilinmediğini belirten haberler yer almıştı.

Başbakanlıktan pazartesi akşamı yapılan açıklamada ise "Bu öğleden sonra Başbakan'ın durumu kötüleşti. Sağlık ekibinin tavsiyesi üzerine hastanedeki ünitesine alındı." bilgisi paylaşılmıştı.

Başbakan'ın gerektiğinde kendi yerine Dışişleri Bakanı Raab'ın vekalet etmesini istediği açıklanmıştı.

NİŞANLISINDA DA VİRÜS BELİRTİLERİ GÖRÜLMÜŞTÜ
Başbakan'ın hamile nişanlısı Carrie Symonds da 4 Nisan'da sosyal medya hesabından "Geçen haftayı koronavirüsün temel belirtileriyle yatakta geçirdim. Test edilmeme gerek yok, 7 gün dinlendikten sonra kendimi daha güçlü hissediyorum ve iyileşme sürecindeyim." paylaşımını yapmıştı.

Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın çok konuşulan market alışverişi |Video KORONAVİRÜSE YAKALANAN İNGİLTERE BAŞBAKANI BORİS JOHNSON'IN ÇOK KONUŞULAN MARKET ALIŞVERİŞİ |VİDEO
Kovid-19'a yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakıma alındı KOVİD-19'A YAKALANAN İNGİLTERE BAŞBAKANI BORİS JOHNSON YOĞUN BAKIMA ALINDI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA