Kovid-19'a yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakıma alındı
Son dakika haberine göre, Kovid-19'a yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakıma alındı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yoğun bakıma alındı.
İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Johnson'ın devam eden koronavirüs belirtileri nedeniyle dün akşam Londra'daki St Thomas Hastanesine kaldırıldığı hatırlatıldı.
Johnson'ın dünden bu yana doktor gözetimi altında tutulduğu kaydedilen açıklamada, "Bu öğleden sonra Başbakan'ın durumu kötüleşti. Sağlık ekibinin tavsiyesi üzerine hastanedeki yoğun bakım ünitesine alındı." ifadesi yer aldı.
DIŞİŞLERİ BAKANI VEKALET EDECEK
Başbakan'ın, Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın gerektiğinde kendi yerine vekalet etmesini istediği duyurulan açıklamada, Johnson'a mükemmel şekilde bakıldığı belirtildi.
27 MART'TA TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI
Ateş ve öksürük belirtileri gösteren Johnson'ın 27 Mart'ta yapılan testi pozitif çıkmıştı.
O tarihten beri kendisini izole eden 55 yaşındaki Başbakan Johnson, 3 Nisan'da yayımladığı videoda, "Hala ateşim var ve bu nedenle hükümetin tavsiyesi uyarınca, bu belirti gidene kadar kendimi tecrit etmeyi sürdürmem gerekiyor." demişti.
Johnson'ın bu videosuyla 2 Nisan akşamı sağlık çalışanlarını alkışlaması sırasında çekilen görüntüsünde, hastalığın üzerinde yol açtığı etki dikkati çekmişti.
OKSİJEN TEDAVİSİ UYGULANDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ
Durumu düzelmeyen ve ateş ile öksürük gibi belirtileri devam eden Johnson, dün akşam hastaneye kaldırılmıştı.
İngiliz basınında, hastanede Johnson'a oksijen tedavisi uygulandığını, hala öksürük ve ateş görüldüğünü ve ne zaman taburcu edileceğinin bilinmediğini belirten haberler yer almıştı.
Başbakanlık ise gün içinde Johnson'ın hastanede rahat bir gece geçirdiğini, bir süre daha gözlem altında kalacağını ve bu sırada görevini sürdüreceğini duyurmuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başkan Erdoğan'dan Tekâlif-i Milliye Emirleri vurgusu
- İletişim Başkanlığı son rakamları açıkladı
- Erdoğan: Günlük test sayısı 20 bini geçti
- Milli Eğitim Bakanı Selçuk velilere seslendi
- POMEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Fransa'da ölü sayısı 9 bine yaklaştı
- MHP'li isim koronavirüse yakalandı
- Almanya'da 3 Türk Kovid-19'dan hayatını kaybetti
- İçişleri Bakanı Soylu'dan zorunlu bağış iddialarıyla ilgili açıklama
- Başkan Erdoğan AA'nın 100. yılını kutladı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- A101 aktüel 9 Nisan kataloğu! BİM’de bu hafta televizyon ve dolap fırsatı! İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu!
- BİM 7 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM'e atıştırmalık, temizlik ve bakım ürünleri damga vuracak!
- Vakıfbank'tan 10 bin TL'ye varan destek kredisi! Vakıfbank 36 ay vadeli kredi başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır?
- Halkbank 10000 TL 36 ay vadeli 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? Başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?
- Ziraat Bankası 0,49 faizli 36 ay vadeli destek kredisi başvuru nasıl yapılır? Kredi başvuru sonuçları açıklandı mı?
- Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/5 yerleştirme sonuçları ve taban puanları sorgulama! 2020 Sağlık atamaları ne zaman?
- Corona virüsü aşısı ve ilacı bulundu mu? Türk bilim insanından sevindiren haber geldi! Koronavirüs izole edildi...
- SON DAKİKA! Türkiye il il corona vaka sayısı kaç oldu? Kaç kişi öldü? 6 Nisan Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu
- Yarın kandil mi? 7 Nisan Salı yarın ne kandili var? Berat Kandili ne zaman? İşte 2020 Diyanet kandil günleri...
- Son dakika: WhatsApp çöktü mü? 6 Nisan Instagram, Facebook, WhatsApp neden açılmıyor? Erişim neden yok?
- Af yasasında kritik hafta! Tarih belli oldu! 2020 ceza infaz indirimi ne zaman çıkacak? Af yasası son gelişmeler
- Ücretsiz maske başvuru ekranı değişti! e Devlet maske başvurusu nasıl yapılır? PTT bedava maske nasıl alınır?