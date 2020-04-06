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Son dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson corona virüs nedeniyle hastanede! Yeni açıklama geldi...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.04.2020 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020
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İNGİLTERE BAŞBAKANI'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Son dakika haberi... Corona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve dün akşam hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı 'ın sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme yaşandı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bugün de hastanede kalacağı bildirildi.

İngiltere Başbakanı , dün akşam yüksek ateş dahil olmak korona virüs semptomları göstermesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İskan Bakanı Robert Jenrick Johnson'ın sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, İngiltere Başbakanının hastanedeyken hükümete liderlik etmeye devam edeceğini söyledi. Jenrick, "Johnson dün bir dizi rutin test için hastaneye gitti. Geceyi hastanede geçirdi. Hepimiz ona şifa diliyoruz. Yapılan testler sonucunda mümkün olan en kısa sürede Downing Street'e geri dönmesini umuyoruz" dedi.
Coronavirüs karantinasında olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson ilk kez görüntülendi CORONAVİRÜS KARANTİNASINDA OLAN İNGİLTERE BAŞBAKANI BORİS JOHNSON İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Johnson'ın 10 gün önce korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından görevine devam ettiğini ifade eden Jenrick, "Birkaç günde bir onunla görüşüyordum. Son derece sıkı çalışıp ve hükümetin sürekli güncellenmesini sağlıyor. Bu devam edecek" dedi.

İngiltere Başbakanı Johnson'ın yerine bugün korona virüsle ilgili basın toplantısını ülkenin Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın düzenlemesi bekleniyor.


DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU İNGİLİZ MEVKİDAŞI RAAB İLE GÖRÜŞTÜ

Öte taraftan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile telefonda görüştü.

Edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, mevkidaşı Raab ile yaptığı telefon görüşmesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi daha önce pozitif çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson için geçmiş olsun dileklerini iletti.

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