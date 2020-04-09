Son dakika haberi: Motorin ve benzin fiyatlarında indirim
Son dakika haberine göre; Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında ortalama 9 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 12 kuruş indirim yapıldı.
Bu gece yarısından geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 9, benzin grubunda 12 kuruş fiyat indirimi uygulanacak.
Uluslararası piyasalarda emtia fiyatları dalgalanmaya devam ediyor.
Bu konuda başı da akaryakıt fiyatları çekiyor.
Benzinin tonu 211 dolardan 195 dolara, motorinin tonu da 296 dolardan 282 dolara geriledi.
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