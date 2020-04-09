09 Nisan 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika haberi: Motorin ve benzin fiyatlarında indirim

Son dakika haberi: Motorin ve benzin fiyatlarında indirim

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.04.2020 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020
ABONE OL
MOTORİN VE BENZİN FİYATLARINDA İNDİRİM

Son dakika haberine göre; Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında ortalama 9 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 12 kuruş indirim yapıldı.

Bu gece yarısından geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı grubunda 9, grubunda 12 kuruş fiyat indirimi uygulanacak.

Uluslararası piyasalarda emtia fiyatları dalgalanmaya devam ediyor.

Bu konuda başı da akaryakıt fiyatları çekiyor.

Benzinin tonu 211 dolardan 195 dolara, motorinin tonu da 296 dolardan 282 dolara geriledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA