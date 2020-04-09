Corona virüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sağlık durumunda son dakika gelişmesi |Video

Son dakika haberi... Ateş ve öksürük belirtileri sonrası yapılan testler sonucunda corona virüse yakalandığı tespit edilen İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. 3 gündür yoğun bakımda tedavi süren Johnson'ın sağlık durumuna ilişkin son durumu A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.

İngiltere Kültür Bakanı Oliver Dowden, Başbakan Boris Johnson'ın sağlık durumuna dair BBC televizyonuna açıklama yaptı.

Dowden, "Başbakanın durumu dün de açıkladığımız gibi stabil bir şekilde gelişerek devam ediyor. onun için her şeyin çok daha iyi olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.