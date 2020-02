Son dakika: Almanya'da ırkçı katliam: 5 Türk öldü! Merkel'den ilk tepki geldi

Son dakika haberine göre Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Almanya’daki aşırı sağcı terör saldırısında 5 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini söyledi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, ırkçı saldırıya ilişkin, "Saldırganın ırkçılıkla hareket ettiğine dair çok sayıda işaret var. Vatandaşlarımız arasında ırk ve din ayrımı yapıyoruz. Olayın arka planını ortaya çıkarmak için her şey yapılacak" dedi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Bu saldırılara dur deme zamanı gelmiştir. Aksi takdirde ırkçılık çok daha vahim boyutlara ulaşacaktır" denildi.

Hessen Eyaleti'ne bağlı ve Frankfurt kenti yakınlarındaki Hanau kasabasında, iki ayrı kafeye yönelik silahlı saldırıda 5'i Türk 11 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda 5 kişi de yaralandı. Son dakika haberine göre Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği, Almanya'daki saldırıda beş Türk'ün hayatını kaybettiğini doğruladı.

Saldırıların ardından polisin bir eve baskın yaptığı ve saldırının şüphelisinin evinde ölü bulunduğu ifade edildi. Bild gazetesi saldırganın arkasında bıraktığı itiraf mektubunda aşırı sağ fikirlerin yer aldığını belirtti.

Saldırı sonrası ilk kez konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Irkçılık toplumu zehirliyor. Hanau'daki saldırı ırkçı motifler taşıyor, çok üzgünüz. Saldırganın ırkçılıkla hareket ettiğine dair çok sayıda işaret var. Vatandaşlarımız arasında ırk ve din ayrımı yapıyoruz. Olayın arka planını ortaya çıkarmak için her şey yapılacak" dedi.

PROGRAMINI İPTAL ETTİ

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hanau kentindeki saldırı nedeniyle bugünkü programını iptal etti.

Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başbakan Angela Merkel'in, Halle kentindeki programını, Hanau'daki saldırı nedeniyle iptal ettiğini belirtti.



Seibert, Merkel'in Hanau'daki gelişmeler hakkında sürekli bilgi aldığını da kaydetti.

Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Hanau'daki korkunç olay hepimizi acı içinde bıraktı. Düşüncelerimiz, hayatını kaybedenler, onların aileleri ve akrabalarıyla. Yaralıların kısa zamanda iyileşeceğini ümit ediyorum" ifadesini kullandı.

DIŞİŞLERİ'NDEN SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, dün akşam Almanya'nın Hanau şehrinde gerçekleştirilen saldırıyla ilgili, "Yükselen ırkçılığın ve İslam düşmanlığının yeni ve vahim bir tezahürüdür" açıklamasını yaptı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Almanya'nın Hanau şehrinde dün akşam gerçekleştirilen alçak saldırı yükselen ırkçılığın ve İslam düşmanlığının yeni ve vahim bir tezahürüdür. Bu alçak saldırıda başta vatandaşlarımız olmak üzere hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi. Açıklamanın devamında, bu tür saldırılara münferit saldırı gözüyle bakılamayacağı belirtilerek, şöyle denildi:



"Avrupa'da giderek artan yabancı düşmanlığıyla mücadelede gösterilen duyarsızlık bu tür saldırılara her geçen gün bir yenisinin eklenmesine sebep olmaktadır. Artık bu saldırılara 'dur' deme zamanı gelmiştir. Aksi takdirde ırkçılık ve yabancı düşmanlığı çok daha vahim boyutlara ulaşabilecek ve tehlikeli yerlere gidebilecektir. Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığıyla etkin mücadelenin yolu her şeyden önce bu cesaretlendirici yaklaşımdan uzak durmaktan ve buna karşı etkin tedbirler almaktan geçmektedir. Artık tüm Avrupa ülkelerinin ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı birleşmesinin ve tek sesle konuşmasının zamanı gelmiştir. Irkçılığın her türüyle mücadelede ikili ve uluslararası alanda gerekli iş birliğini göstermekte kararlıyız ve bu doğrultudaki samimi çabalarımızı sürdüreceğiz."