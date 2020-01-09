Amerikan halkının yüzde 71'i İran ile savaş bekliyor!
ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi geçen hafta öldürmesinin ardından İran dün Irak'taki ABD üslerini füzelerle vurdu. Amerikan halkının yüzde 71'i ABD'nin bir kaç yıl içinde İran ile savaşa girmesinin muhtemel olduğuna inanıyor.
Reuters/Ipos tarafından, ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi geçen hafta öldürmesinin ardından yapılan anket sonuçlarına göre, Amerikan halkının yaklaşık dörtte üçü ABD ve İran arasındaki gerilimin savaşa dönüşebileceğini düşünüyor.
Ankete katılan her 10 Cumhuriyetçi Parti destekçisinden 7'si savaşın muhtemel olduğunu düşünürken, Demokrat Parti destekçilerinin yüzde 77'si de aynı görüşü paylaşıyor.
Amerikan halkının yüzde 17'si ise savaş olasılığına inanmadığını belirtirken, yüzde 5'i savaş ihtimaline "hiç olası değil" yanıtını verdi. Ankete katılanların yüzde 53'ü ise ABD Başkanı Donald Trump'ın İran politikasını onaylamıyor. Her 10 kişiden 4'ü İran'ın ABD için büyük bir tehdit teşkil ettiğini söylerken, yüzde 4'ü ise İran'ı tehdit olarak görmediklerini ifade etti.
Anket, İran'ın Irak'taki ABD üslerine saldırısından önce 3-6 Ocak tarihleri arasında yapıldı. ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi geçen hafta öldürmesinin
ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün gece saatlerinde ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu.
Pentagon ise Irak'ın Enbar kentinde bulunan Ayn el-Esed ve Erbil'deki ABD üslerine 12'den fazla balistik füzeyle saldırı düzenlendiğini doğrulamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump ise yaptığı açıklamada İran'ın dünkü füze saldırılarında herhangi bir Amerikan ya da Irak askerinin ölmediğini belirterek, "İran şu aşamada durulmuş görünüyor. Bu da tüm taraflar ve dünya için iyi bir şey" ifadesini kullanmıştı.
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