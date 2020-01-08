İran saldırısı sonrası görüntüleri paylaştı

General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından devlet olarak ABD'ye karşı intikam yeminleri eden İran, dün gece Irak'ta bulunan Ayn el Esed Üssü'nü vurdu. İran, balistik füze ile vurulan üssün görüntülerini paylaştı.

İran dün gece saatlerinde bütün dünyanın korkuyla izlediği bir saldırı gerçekleştirmiş ve Irak'ta bulunan Ayn el Esed ABD Hava Üssü'nü bir düzineden fazla füzeyle vurarak ''ABD'den intikamının ilk adımı'' açıklamasıyla saldırıların devamının geleceğini bildirmişti.

İran televizyonları vurulan hava üssünün görüntülerini paylaştı. İşte o görüntüler...

İRAN ABD ÜSLERİNİ VURDU

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed hava üssünü onlarca füzeyle vurduğunu duyurdu. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine 12'den fazla balistik füze ile saldırı düzenlediğini ve ilk hasarların değerlendirilmeye çalışıldığını açıkladı.

DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU'NDAN OPERASYON AÇIKLAMASI

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), operasyonun ismini ''Şehit Kasım Süleymani'' olarak açıkladı. DMO'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"İran İslam İnkılabı'nın cesur koruyucuları karadan karaya yapılan başarılı bir füze operasyonu ile ABD üssünü vurmuştur.

Eğer ABD'nin müttefiklerinin topraklarından herhangi bir saldırı gerçekleşirse onlar da saldırı hedeflerimiz arasında olacak"

TRUMP CİDDİ HASAR ALMADIK DEMİŞTİ

İran'ın saldırısı sonrası bugün ilk kez kameralar karşısına geçen ABD Başkanı Donald Trump, "Saldırıda hiçbir Amerikalı ölmemiştir. Sadece askeri üslerde bazı hasarlar meydana geldi" ifadesini kullandı.