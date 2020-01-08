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İran saldırısı sonrası görüntüleri paylaştı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.01.2020 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020
İRAN SALDIRISI SONRASI GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından devlet olarak 'ye karşı intikam yeminleri eden , dün gece 'ta bulunan Ayn el Üssü'nü vurdu. İran, ile vurulan üssün görüntülerini paylaştı.

dün gece saatlerinde bütün dünyanın korkuyla izlediği bir saldırı gerçekleştirmiş ve 'ta bulunan Ayn el Hava Üssü'nü bir düzineden fazla füzeyle vurarak ''ABD'den intikamının ilk adımı'' açıklamasıyla saldırıların devamının geleceğini bildirmişti.

İran televizyonları vurulan hava üssünün görüntülerini paylaştı. İşte o görüntüler...

İRAN ABD ÜSLERİNİ VURDU
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed hava üssünü onlarca füzeyle vurduğunu duyurdu. ABD (), İran'ın ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak'taki el-Esed ve üslerine 12'den fazla ile saldırı düzenlediğini ve ilk hasarların değerlendirilmeye çalışıldığını açıkladı.

DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU'NDAN OPERASYON AÇIKLAMASI
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), operasyonun ismini ''Şehit Kasım Süleymani'' olarak açıkladı. DMO'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"İran İslam İnkılabı'nın cesur koruyucuları karadan karaya yapılan başarılı bir füze operasyonu ile ABD üssünü vurmuştur.

Eğer ABD'nin müttefiklerinin topraklarından herhangi bir saldırı gerçekleşirse onlar da saldırı hedeflerimiz arasında olacak"

TRUMP CİDDİ HASAR ALMADIK DEMİŞTİ
İran'ın saldırısı sonrası bugün ilk kez kameralar karşısına geçen ABD Başkanı , "Saldırıda hiçbir Amerikalı ölmemiştir. Sadece askeri üslerde bazı hasarlar meydana geldi" ifadesini kullandı.

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi: ABD bölgeden gitmek zorunda kalacak İRAN GENELKURMAY BAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ TUĞGENERAL EBULFAZL ŞİKARÇİ: "ABD BÖLGEDEN GİTMEK ZORUNDA KALACAK"
ABD İran geriliminde son dakika gelişmesi: ABD askerlerinin olduğu yerleri bilerek ıskaladılar ABD İRAN GERİLİMİNDE SON DAKİKA GELİŞMESİ: ABD ASKERLERİNİN OLDUĞU YERLERİ BİLEREK ISKALADILAR
İran: Savaş istemiyoruz ama kendimizi savunacağız İRAN: SAVAŞ İSTEMİYORUZ AMA KENDİMİZİ SAVUNACAĞIZ
Son dakika: İtalya, İran-ABD geriliminde safını belli etti SON DAKİKA: İTALYA, İRAN-ABD GERİLİMİNDE SAFINI BELLİ ETTİ
Irak Başbakanı'ndan İran saldırısı ile ilgili flaş açıklama IRAK BAŞBAKANI'NDAN İRAN SALDIRISI İLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA

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