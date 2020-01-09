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İran'da otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.01.2020 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020
İRAN'DA OTOBÜS DEVRİLDİ: ÖLÜ VE YARALILAR VAR...

Son dakika haberine göre;  devlet televizyonuna göre, Tahran-Kunbed seferindeki otobüs, Mazenderan eyaletine bağlı Duab mevkisinde devrildi. otobüsün devrilmesi sonucu 20 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

devlet televizyonuna göre, Tahran-Kunbed seferindeki otobüs, Mazenderan eyaletine bağlı Duab mevkisinde devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybederken, 23 kişi ise yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Yılda yaklaşık 20 bin kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiği İran'da, aşırı hız, yorgun araç kullanma ve hatalı sollama kazaların başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

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