Irak: İran ile kriz bitti
ABD'nin Süleymani'yi öldürmesinin ardından İran da Irak topraklarındaki 2 ABD üssüne saldırdı. Trump'ın açıklamaları sonrası Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, "ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşması sonrasında İran ile kriz bitti" dedi.
Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, "ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşması sonrasında İran ile krizin bittiğini" belirtti. Sadr, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kriz sayfası, İran devleti ve özellikle Trump'ın açıklamaları sonrasında kapandı." ifadesini kullandı.
Irak'ta 15 gün içerisinde yeni hükümetin kurulması gerektiğini düşündüğünü aktaran Sadr, şöyle devam etti:
"Hükümet başkanlığı için 5 aday belirlensin ve bunlardan birisi seçilerek, ülkeyi erken seçime hazırlasın. Siyasi grupların vurdumduymazlığı ve göstericilerin inadı artık son bulsun."
HAŞDİ ŞABİ BÜROLARININ KAPATILMASINI İSTEDİ
Sadr, dış müdahalelere karşı sabırlarının tükenmek üzere olduğunu belirterek, ABD'nin ülkedeki varlığı ve nüfuzunun sonlandırılmasını istediğini ifade etti.
Şii milis gücü Haşdi Şabi'ye ABD hedeflerine karşı askeri seçeneği kullanma konusunda sabırlı davranma çağrısı yapan Sadr, olası ABD saldırılarına maruz kalmamaları için tüm bürolarının kapatılması gerektiğini kaydetti.
İran'ın ABD askerlerinin konuşlu olduğu Ayn el Esed ile Erbil üslerine yönelik füze saldırıları üzerine Beyaz Saray'da kameralar karşısına geçen Trump, saldırılarda zayiat vermediklerini dile getirerek, "İran şu aşamada durulmuş görünüyor. Bu da tüm taraflar ve dünya için iyi bir şey." demişti.
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