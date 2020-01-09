Son dakika: İran ile ABD geriliminde sıcak gelişme

Amerika Birleşik Devletleri, Kasım Süleymani suikastı ve İran’ın saldırılarının ardından artan gerilimin düşürmesi için BM’ye mektup gönderdi. Mektupta "ön koşulsuz olarak İran’la görüşmeye hazırız" denildi. Öte yandan, Amerikan personelinin korunması için Orta Doğu'da "gerekli ek" çalışmaların yapılacağı belirtildi.

Washington yönetimi, İranlı General Kasım Süleymani suikastı sonrası Birleşmiş Milletler'e mektup gönderdi.

Mektupta, İran ile tırmanan gerilime değinildi ve "Tahran ile ön koşulsuz görüşmeye hazırız" mesajı verildi. Amerika Birleşik Devletleri mektupta ayrıca, Kasim Süleymani'nin öldürüldüğü operasyonunun meşru müdafaa olduğunu savundu.

Öte yandan, Amerikan personelinin korunması için Orta Doğu'da "gerekli ek" çalışmaların yapılacağı belirtildi.