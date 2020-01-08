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Savaş çanları çalıyor! ABD suikast timini Orta doğu'ya gönderdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.01.2020 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020
ABD-İRAN KRİZİ! SUİKAST TİMİ YOLA ÇIKTI

Kasım Süleymani'nin öldürülmesine misilleme olarak 'ın üslerini vurmasının ardından ABD, timi olarak bilinen 75. 'nı yola çıkardı. Bir yetkilisi ABD’nin en büyük suikast timi olarak bilinen 75. Ranger Alayı’nın da ’a gönderileceğini açıkladı.

'nin öldürülmesi ile bölgede artan gerilime karşılık, 'ya timi olarak bilinen 75. 'nı gönderdi.

IRAK'A GÖNDERİLECEK

Amerikan Politico haber sitesi ile Amerikan Ordusu'na yakınlığıyla bilinen merkezi Virginia Eyaleti'nde bulunan Military.com'un göre bir yetkilisi ABD'nin en büyük suikast timi olarak bilinen 75. Ranger Alayı'nın 'a gönderileceğini açıkladı.

3 BİN KİŞİLİK KUVVET

1984 yılından bu yana aktif olan 75. Ranger Alayı, 3 bin 632 kişilik hafif piyade özel operasyon birliği olarak biliniyor. Ranger'ların bölgeye gönderilmesi ABD'nin açıkça ( – HVT) öldürme stratejisi izleyeceğini de ortaya koyduğu yorumuna neden oldu.

"DÖNÜN" ÇAĞRISI

İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ABD ve arasında gerilim artırmış, Trump Ortadoğu'ya 3 bin 500 asker gönderme kararı almıştı. Irak'ta bulunan ABD vatandaşlarına da ülkeye dönüş çağrısı yapılmıştı.

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75 RANGER ALAYI NEDİR?

1984 yılından bu yana aktif olan 75. Ranger Alayı, 3 bin 632 kişilik hafif piyade özel operasyon birliği olarak biliniyor. Ranger'ların bölgeye gönderilmesi ABD'nin açıkça Yüksek Öneme Haiz Hedefleri (High Value Targets – HVT) öldürme stratejisi izleyeceğini de ortaya koyduğu yorumuna neden oldu.

YÜKSEK ÖNEMLİ HEDEFLERİ YOK ETTİLER

• 2001-2002 yılları arsasında 'da. 1700'den fazla Taliban militanını öldürdüler.

• 2003 yılında CIA ile düzenledikleri ortak operasyonda 'nin o dönemki en tehlikeli ismi olan 'i yakalayıp Guantanamo'ya götürdüler.

• Sünni Üçgeni olarak da adlandırılan Ramadi, Musul ve Felluce'nin yanı sıra Tikrit'te de özel operasyonların büyük bölümünü gerçekleştirdiler.

• 2008 yılında El Kaide'nin iki numarası Abu Khalaf'i Irak'ta öldürdüler.

• 2006'da 'da düzenledikleri baskında aralarında El-Kaide'nin Çeçen komutanı İmam Asad'in da bulunduğu 30 teröristi öldürdüler.

• 1 Mayıs 2011'de El-Kaide lideri Usame bin Ladin'i öldüren iki birlikten birisi oldular.

• 26 Nisan 2017'de aralarında DEAŞ'in Afganistan ve Pakistan Emiri Abdul Hasib'in de olduğu 35 teröristi öldürdüler.

İran'ın Irak'ta ABD üslerini vurmasından hemen önce bu video yayınlandı İRAN'IN IRAK'TA ABD ÜSLERİNİ VURMASINDAN HEMEN ÖNCE BU VİDEO YAYINLANDI
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