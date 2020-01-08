Savaş çanları çalıyor! ABD suikast timini Orta doğu'ya gönderdi
Kasım Süleymani'nin öldürülmesine misilleme olarak İran'ın ABD üslerini vurmasının ardından ABD, suikast timi olarak bilinen 75. Ranger Alayı'nı yola çıkardı. Bir Pentagon yetkilisi ABD’nin en büyük suikast timi olarak bilinen 75. Ranger Alayı’nın da Irak’a gönderileceğini açıkladı.
İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ile bölgede artan gerilime karşılık, ABD Ortadoğu'ya suikast timi olarak bilinen 75. Ranger Alayı'nı gönderdi.
IRAK'A GÖNDERİLECEK
Amerikan Politico haber sitesi ile Amerikan Ordusu'na yakınlığıyla bilinen merkezi Virginia Eyaleti'nde bulunan Military.com'un göre bir Pentagon yetkilisi ABD'nin en büyük suikast timi olarak bilinen 75. Ranger Alayı'nın Irak'a gönderileceğini açıkladı.
3 BİN KİŞİLİK KUVVET
1984 yılından bu yana aktif olan 75. Ranger Alayı, 3 bin 632 kişilik hafif piyade özel operasyon birliği olarak biliniyor. Ranger'ların bölgeye gönderilmesi ABD'nin açıkça Yüksek Öneme Haiz Hedefleri (High Value Targets – HVT) öldürme stratejisi izleyeceğini de ortaya koyduğu yorumuna neden oldu.
"DÖNÜN" ÇAĞRISI
İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ABD ve İran arasında gerilim artırmış, Trump Ortadoğu'ya 3 bin 500 asker gönderme kararı almıştı. Irak'ta bulunan ABD vatandaşlarına da ülkeye dönüş çağrısı yapılmıştı.
75 RANGER ALAYI NEDİR?
1984 yılından bu yana aktif olan 75. Ranger Alayı, 3 bin 632 kişilik hafif piyade özel operasyon birliği olarak biliniyor. Ranger'ların bölgeye gönderilmesi ABD'nin açıkça Yüksek Öneme Haiz Hedefleri (High Value Targets – HVT) öldürme stratejisi izleyeceğini de ortaya koyduğu yorumuna neden oldu.
YÜKSEK ÖNEMLİ HEDEFLERİ YOK ETTİLER
• 2001-2002 yılları arsasında Afganistan'da. 1700'den fazla Taliban militanını öldürdüler.
• 2003 yılında CIA ile düzenledikleri ortak operasyonda El Kaide'nin o dönemki en tehlikeli ismi olan Halid Şeyh Muhammed'i yakalayıp Guantanamo'ya götürdüler.
• Sünni Üçgeni olarak da adlandırılan Ramadi, Musul ve Felluce'nin yanı sıra Tikrit'te de özel operasyonların büyük bölümünü gerçekleştirdiler.
• 2008 yılında El Kaide'nin iki numarası Abu Khalaf'i Irak'ta öldürdüler.
• 2006'da Pakistan'da düzenledikleri baskında aralarında El-Kaide'nin Çeçen komutanı İmam Asad'in da bulunduğu 30 teröristi öldürdüler.
• 1 Mayıs 2011'de El-Kaide lideri Usame bin Ladin'i öldüren iki birlikten birisi oldular.
• 26 Nisan 2017'de aralarında DEAŞ'in Afganistan ve Pakistan Emiri Abdul Hasib'in de olduğu 35 teröristi öldürdüler.
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