Son dakika: İran'ın saldırısının ardından ABD'den flaş karar!
Giriş Tarihi: 09.01.2020 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020
İran'ın Irak'taki ABD üslerini vurmasının ardından artan gerginlik sonrası ABD'den flaş karar geldi. Birleşmiş Milletlere (BM) mektup gönderen Washington yönetimi, krizin azaltılması için İran ile ön koşulsuz müzakerelere hazır olduğunu bildirdi.
ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsicisi Kelly Craft, BM'ye İran ile yaşadıkları gerilime dair bir mektup kaleme aldı. BM'ye iletilen mektupta, ABD'nin İran ile ciddi müzakerelere ön koşul olmadan katılmaya hazır olduğu kaydedildi.
Mektupta Kasım Süleymani'nin öldürülmesi "milli müdafaa" olarak tanımlanırken, operasyonun BM'nin 51. maddesi uyarınca gerçekleştirildiği aktarıldı. Craft ayrıca, "ABD'nin çıkarlarını korumak için bölgede ek önlemler almaya hazırız" mesajını iletti.
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