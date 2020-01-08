ABD Başkanı Donald Trump'tan saldırı sonrası ilk basın açıklaması
Son dakika haberi! İran'ın füzeli saldırısından sonra ilk kez basın açıklaması yapan ABD Başkanı Donald Trump, "İran nükleer sevdasından vazgeçip, teröre desteğini geri çekmelidir. Barış isteyenlerle birlikte barışı kucaklamaya hazırız." ifadelerini kullandı.
İran, dün gece ABD'nin Irak'taki hava üslerine roketli saldırıda bulundu. Saldırı sonrası kurmaylarını acil toplantıya çağıran Trump, basın açıklamasını erteleyerek sosyal medya üzerinden "Her şey yolunda, dünyanın en güçlü ordusuna sahibiz." dedi.
Öte yandan İran devlet televizyonu, füzeli saldırılarda 80 Amerikan askerinin öldürüldüğünü söyledi. Ancak ABD, bu rakamı kabul etmeyerek zaiyat tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Saldırı sonrası ilk kez kameralar karşısına geçen ABD Başkanı Trump'ın açıklamasından öne çıkan satır başları:
İran nükleer silaha hiçbir zaman sahip olamayacak. İran saldırısında hiçbir Amerikalı zarar görmedi.
Hiçbir Iraklı ve Amerikalı ölmedi
Dünyanın en önemli teröristini ortadan kaldırdık. Süleymani savaş suçlarından sorumluydu. Uzun zaman önce öldürülmesi gerekiyordu.
Yemen'de, Suriye'de, Afganistan'da cehennemi yaşattılar.
İran nükleer anlaşmadan sonra dengesini kaybetti. İran nükleer hedeflerini artık geride bırakmalı. İran nükleer sevdasından vazgeçip, teröre desteğini geri çekmelidir.
İran teröristlere karşı sponsor oldu. İran terörizme destek vermeyi bırakmalı.
İran şiddeti körüklemekte. Nefreti körüklediği sürece Orta Doğu'da barış sağlanamaz.
NATO Orta Doğu'da daha fazla rol almalı.
ABD ordusu her zamankinden daha güçlü.
Amerikanın gücü hem askeri hem de ekonomiktir. Bu açıdan caydırıcıdır.
3 ay önce DEAŞ'ı %100 ortadan kaldırdık ve Bağdadi'yi öldürdük. DEAŞ de İran'ın doğal bir düşmanıdır.
Sizin de büyük bir geleceğe sahip olmanızı istiyoruz. Dünya ülkeleri ile uyum içinde yaşamanızı istiyoruz.
Barış isteyenlerle birlikte barışı kucaklamaya hazırız
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