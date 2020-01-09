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Son dakika: Irak'a füzeli saldırı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.01.2020 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020
SON DAKİKA: IRAK'A FÜZELİ SALDIRI!

Son dakika haberi! Reuters: 'ın başkenti 'ta yeşil bölgeye 3 katyuşa füzesi düştü. Öte yandan açıklama yapan Irak Ordusu "Yeşil bölgeye katyuşa füzesi düştü, ölü yok" ifadelerini kullandı.

detaylar gelecek...

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