İran'ın ABD üssünü vurmasının ardından Çin'den ilk açıklama geldi
Çin Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Irak'taki ABD üslerine füze saldırılarına ilişkin, taraflara soğukkanlılığı sürdürme çağrısında bulundu. Bakanlık, "Orta Doğu'da durumun daha da kötüleşmesi kimsenin işine gelmez. İlgili bölgenin barış ve istikrarını temin etmek tüm dünya için hayati öneme sahip" ifadelerini kullandı.
Çin Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Irak'taki ABD üslerine füze saldırılarına ilişkin, taraflara soğukkanlılığı sürdürme çağrısında bulundu.
Bakanlık Sözcüsü Gıng Şuang başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, ülkesinin öteden beri ilgili tüm tarafların farklılıklarını, karşılıklı saygı temelinde, diyalog ve müzakere gibi barışçıl yollarla çözmesini savunduklarını söyledi.
"TÜM DÜNYA İÇİN HAYATİ ÖNEME SAHİP"
"Orta Doğu'da durumun daha da kötüleşmesi kimsenin işine gelmez. İlgili bölgenin barış ve istikrarını temin etmek tüm dünya için hayati öneme sahip." ifadelerini kullanan Sözcü Gıng, durumu yakından takip edeceklerini, tüm ilgili taraflarla yakın iletişimi sürdüreceklerini ve gerilimin düşmesi için çaba göstereceklerini kaydetti.
"TARAFLARA SOĞUKKANLILIĞI SÜRDÜRME ÇAĞRISI"
Gıng, "Orta Doğu'da mevcut durum karmaşık ve hassas. Çin tarafı gelişmeleri yakından takip ediyor, ilgili taraflara soğukkanlılığı sürdürme çağrısında bulunuyor." diye konuştu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD askerlerinin konuşlandırıldığı Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine 12'den fazla balistik füzeyle saldırı düzenlediğini bildirmişti.
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