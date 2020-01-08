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ABD İran geriliminde son dakika gelişmesi: ABD askerlerinin olduğu yerleri bilerek ıskaladılar
ABD, İran geriliminde son dakika gelişmesi: ABD askerlerinin olduğu yerleri bilerek ıskaladılar. İran'ın Irak'taki ABD üssünü vurmasının üzerine son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. ABD - İran geriliminde taraflardan açıklamalar peş peşe geliyor. CNN International'ın son dakika olarak aktardığı habere göre Trump yönetiminde "İran'ın ABD askerlerinin olduğu yerleri bilerek ıskaladığı" inancının arttığı bildirildi.
Giriş Tarihi: 08.01.2020 17:16 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020 17:26
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