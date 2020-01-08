ABD İran geriliminde son dakika gelişmesi: ABD askerlerinin olduğu yerleri bilerek ıskaladılar

ABD, İran geriliminde son dakika gelişmesi: ABD askerlerinin olduğu yerleri bilerek ıskaladılar. İran'ın Irak'taki ABD üssünü vurmasının üzerine son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. ABD - İran geriliminde taraflardan açıklamalar peş peşe geliyor. CNN International'ın son dakika olarak aktardığı habere göre Trump yönetiminde "İran'ın ABD askerlerinin olduğu yerleri bilerek ıskaladığı" inancının arttığı bildirildi.