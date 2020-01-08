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ABD İran geriliminde son dakika gelişmesi: ABD askerlerinin olduğu yerleri bilerek ıskaladılar

ABD, İran geriliminde son dakika gelişmesi: ABD askerlerinin olduğu yerleri bilerek ıskaladılar. İran'ın Irak'taki ABD üssünü vurmasının üzerine son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. ABD - İran geriliminde taraflardan açıklamalar peş peşe geliyor. CNN International'ın son dakika olarak aktardığı habere göre Trump yönetiminde "İran'ın ABD askerlerinin olduğu yerleri bilerek ıskaladığı" inancının arttığı bildirildi.

Giriş Tarihi: 08.01.2020 17:16 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020 17:26
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ABD İran geriliminde son dakika gelişmesi: ABD askerlerinin olduğu yerleri bilerek ıskaladılar

ABD - İran geriliminde taraflardan son dakika açıklamaları peş peşe geliyor.

CNN International'ın son dakika olarak aktardığı habere göre Trump yönetiminde "İran'ın ABD askerlerinin olduğu yerleri bilerek ıskaladığı" inancının arttığı bildirildi.

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ABD İran geriliminde son dakika gelişmesi: ABD askerlerinin olduğu yerleri bilerek ıskaladılar

İran Devrim Muhafızları Ordusunun, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'ne füzelerle düzenlediği saldırı sırasında, füzelerin bazı parçaları, üssün yakınındaki Enbar eyaletinin El Bağdadi nahiyesinin kırsal alanına düştü.

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ABD İran geriliminde son dakika gelişmesi: ABD askerlerinin olduğu yerleri bilerek ıskaladılar
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ABD İran geriliminde son dakika gelişmesi: ABD askerlerinin olduğu yerleri bilerek ıskaladılar

Füze kalıntılarının fotoğrafları paylaşıldı. Sabah saatlerinde Irak'tan gelen son dakika haberine göre İran, ABD'nin Irak'ın Erbil ve Anbar şehirlerinde bulunan hava askeri üslerine saldırı düzenledi.

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ABD İran geriliminde son dakika gelişmesi: ABD askerlerinin olduğu yerleri bilerek ıskaladılar

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun saldırıyı balistik füzelerle gerçekleştirdiği öğrenildi. Orta Doğuda yayın yapan ABD merkezli TV kanalı El Hurra, Ayn el-Esad üssünün vurulma anının görüntülerini yayınladı. İran Devlet Televizyonu, Irak'taki saldırıda 80 ABD askerinin öldüğünü duyurdu.