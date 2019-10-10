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Rusya'dan Barış Pınarı Harekatı için yeni açıklama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.10.2019 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019
RUSYA'DAN BARIŞ PINARI HAREKATI İÇİN YENİ AÇIKLAMA

Son dakika haberi... Devlet Başkanı ’in yardımcısı , ’nin güvenliği ile ilgili kaygılarını anlayışla karşıladıklarını söyledi.

Devlet Başkanı 'in yardımcısı , Türk Silahlı Kuvvetlerinin Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde / ve terör örgütlerine karşı başlattığı Harekâtı ile ilgili açıklama yaptı.

'nin güvenliği ile ilgili kaygılarını anlayışla karşıladıklarını belirten Uşakov, siyasi durumun göze alınarak operasyonların sürmesi gerektiğini aktardı. Suriye Anayasa Komisyonu oluşturulması gibi anlaşmaların zarar görmemesi gerektiğini belirten Uşakov, "Tüm etnik grupların durumları gözönüne alınarak operasyonlarda tedbirli olunması gerekir" ifadelerini kullandı.

Terörle mücadele ve Suriye'de barışı sağlamak için ortak çabalarla oluşturulan uluslararası anlaşmaların kilit unsurlar olduğunu ifade eden Uşakov, "Her şeyden önce Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği gözönüne alınmalı" dedi.

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