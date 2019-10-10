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Macron'un YPG seviciliği! Küstah çağrıyla yine haddini aştı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.10.2019
MACRON'UN YPG SEVİCİLİĞİ! KÜSTAH ÇAĞRIYLA YİNE HADDİNİ AŞTI

Fransa Cumhurbaşkanı , ’ye "harekatı durdurun" çağrısında bulundu. Her seferinde 'ye desteğini belirten Macron, "Türkiye'nin tek taraflı saldırısını şiddetle kınıyor ve buna bir an önce son verme çağrısında bulunuyorum. Bu harekat bölgedeki terörünü yeniden canlandıracak, Türkiye bunun sorumluluğunu üstlenmeli." şeklinde küstah bir açıklamada bulundu.

Fransa'nın Lyon şehrinde gazetecilere konuşan Macron, 'nin Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütlerine karşı düzenlediği Operasyonu'na yönelik açıklamalarda bulundu.

"BUNA DERHAL SON VERİN"
Harekatın, teröristlerini harekete geçireceğini savunan Macron, Türkiye'nin acil olarak Barış Pınarı Harekatı'nı durdurup bölgeden çekilmesi gerektiğini söyledi.

HER FIRSATTA YPG'YE DESTEĞİNİ BELİRTTİ
Macron, "Türkiye'nin tek taraflı saldırısını şiddetle kınıyor ve buna bir an önce son verme çağrısında bulunuyorum. Bu harekat bölgedeki DEAŞ terörünü yeniden canlandıracak, Türkiye bunun sorumluluğunu üstlenmeli." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin bölgedeki etkinliğinden endişe duyan dün deYPG sözcüsüyle bir görüşme gerçekleştirerek terör örgütüne desteğini belirtmişti.

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