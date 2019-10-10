10 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Barış Pınarı Harekatı'nda YPG/PKK'nın ikmal için kullandığı yol kesildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.10.2019 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019
YPG/PKK'NIN İKMAL İÇİN KULLANDIĞI YOL KESİLDİ

'nin kuzeyinde / ve terör örgütlerine karşı başlatılan kapsamında, Rasulayn ile doğusundaki Dırbasiye ilçesi arasında, YPG/PKK'nın ikmal için kullandığı yol kesildi.

'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri () ve Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde / ve terör örgütlerine karşı başlatılan devam ediyor.

11 KÖY TEMİZLENDİ

Gün içerisinde 'daki El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık, Hamidiye, Berzan, Cüdeyde ve Gısas köyleri ile Rasulayn'daki Kişto ve Aşağı Kişto köyü YPG/PKK'lı teröristlerden temizlendi.

İKMAL YOLU DA KESİLDİ

Öte yandan SMO, Rasulayn ile doğusundaki Dırbasiye ilçesi arasında, YPG/PKK'nın ikmal için kullandığı yolu kesti. SMO, kurtarılan köylerde arama tarama faaliyetleri yürütüyor, güvenlik tedbirleri alıyor.

İstanbul Emniyeti'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek |Video İSTANBUL EMNİYETİ'NDEN BARIŞ PINARI HAREKATI'NA DESTEK |VİDEO
Alişan’dan Barış Pınarı Harekatı’na sessiz kalan ünlülere sert eleştiri ALİŞAN’DAN BARIŞ PINARI HAREKATI’NA SESSİZ KALAN ÜNLÜLERE SERT ELEŞTİRİ
Trabzonspor'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek TRABZONSPOR'DAN BARIŞ PINARI HAREKATI'NA DESTEK
Eski başbakanlardan Erdoğan'a 'Barış Pınarı Harekatı' telefonu ESKİ BAŞBAKANLARDAN ERDOĞAN'A 'BARIŞ PINARI HAREKATI' TELEFONU
Barış Pınarı Harekatı'na yerli ve milli damga BARIŞ PINARI HAREKATI'NA "YERLİ VE MİLLİ" DAMGA
Son dakika: Trump'tan yeni Barış Pınarı Harekatı açıklaması SON DAKİKA: TRUMP'TAN YENİ "BARIŞ PINARI HAREKATI" AÇIKLAMASI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN