Trabzonspor'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek
Barış Pınarı Harekatı başlamadan 1 gün önce "Her şart ve koşulda sizinleyiz" diyerek terör operasyonunu destekleyen Trabzonspor, Türk askerine desteğini devam ettirdi. Trabzonspor resmi Twitter hesabından yeni paylaşımlarda bulundu.
8 Ekim'de "Her şart ve koşulda sizinleyiz" mesajıyla Türk ordusuna desteğini bildiren Trabzonspor, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından bir paylaşımda daha bulundu.
"DALGALANDIĞIN YERDE NE KORKU NE KEDER"
Türk ordusu sınırındaki teröristleri temizlemek ve Suriye halkının güven içinde yaşamasını sağlamak için Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Trabzonspor da resmi Twitter hesabından destek vermeye devam etti.
Bordo mavililer "Dalgalandığın yerde ne korku ne keder!" mesajını paylaştı.
Trabzonspor, resmi Twitter hesabının profil fotoğrafı ve kapağını da değiştirdi.
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