Türkiye’yi kınayan ülkeler hangileri? Barış Pınarı Harekatı dünyanın gündeminde…
Türkiye’yi kınayan ülkeler hangileri? Fırat’ın doğusuna güvenli bölge oluşturmak için yapılan Barış Pınarı Harekatı sonrası dünyanın birçok ülkesinden açıklama geliyor. Mısır’dan Arap Birliği’nin toplama çağrısı gelirken, AB ülkeler de açıklamalarda bulundular. Peki, terörist örgüt YPG/PKK ile mücadele eden Türkiye’yi kınayan ülkeler hangileri?
Barış Pınarı Harekatı sonrası Türkiye'yi kınayan ülkeler hangileri? Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'de teröristlerden arındırılmış güvenli bölge kurmayı hedefleyen ve mültecilerin ülkelerine dönmesini sağlamayı amaçlayan Türkiye'ye birçok ülkeden tepki geldi. Türkiye'yi kınayan ülkeler hangileri? Erdoğan bu ülkelere net bir mesaj verdi. Erdoğan, Suudi Arabistan'ın önce Yemen'in hesabını vermesi gerektiğini söyledi. Mısır'a da tepkisini dile getiren Cumhurbaşkanı, Sisi'ye "Hele Mısır, sen hiç konuşamazsın. Sen ülkende demokrasi katili olan birisin." diye seslendi.
MISIR
Türkiye, Fırat'ın doğusundaki terör koridorunu yok etmek için Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.
Mısır, Türkiye'nin operasyonundan rahatsız olarak Arap Birliği'ni acil toplantıya çağırdı. Mısır Dışişleri'nin açıklamasında harekat, 'kardeş bir Arap devletinin egemenliğine karşı kabul edilemez bir saldırı' olarak nitelendi.
Mısır'ın, Suriye'nin üyeliğini iç savaşın başlarında askıya alan Arap Birliği'ni acil toplantıya çağırması da dikkat çekti.
İşte dünyadan Türkiye'nin başlattığı harekatla ilgili son açıklamalar...
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