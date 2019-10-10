Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda yeni gelişme
Son dakika haberi... Barış Pınarı Harekatı'ndan yeni bilgiler geliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Milli Ordusuyla birlikte Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında stratejik nokta Darbasiyah kasabası kontrol altına alındı. Öte yandan kurtarılan köy sayısı 11 oldu.
Fırat'ın doğusunda başlayan Barış Pınarı Harekatı sürüyor.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusuyla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında stratejik nokta Darbasiyah kasabası kontrol altına alındı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusuyla birlikte PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Haseke'ye bağlı Rasulayn bölgesinin doğusundaki stratejik nokta Darbasiyah kasabası kontrol altına alındı. PKK/YPG terör örgütlerinin askeri mühimmatı Rasülayn'a taşımak için kullandığı Darbasiyah kasabasının oldukça stratejik bir öneme sahip olduğu aktarıldı. Darbasiyah'ın kontrol altına alınmasıyla birlikte Rasülayn'da bulunan PKK/YPG'ye gönderilmek istenen yardımların ulaşmasının engellenmiş olacağı belirtildi.
Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'daki Berzan, Cüdeyde ve Gısas köyleri terörden arındırıldı.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'da 3 köy daha kurtarıldı.
Gün içerisinde Tel Abyad'daki El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık ve Hamidiye ile Rasulayn'daki Kişto ve Aşağı Kişto köyü YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenmişti.
Böylece harekatın ikinci gününde YPG/PKK işgalinden kurtarılan köy sayısı 11 oldu.
SMO, köylerde güvenlik tedbirleri alıyor, arama tarama faaliyeti yürütüyor.
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Gücümüzü ve muhtemel başarımızı bir yerlere devşirmeye çalışmak bizi hafife almaktır. Bu topraklar bizim bayrağımıza susamış, 100 yıllık hasret karış karış bitiyor.Bekle Rakka, Halep,Şam, Musul, Kerkük, Kudüs, Medine, Mekke, Kahire, Bingazi, Selanik, Üsküp, Saraybosna, Atina, Sofya, sadece birkaç karış kaldı.cevapla 10.10.2019 16:47
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