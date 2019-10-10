10 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda yeni gelişme

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.10.2019 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019
BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA YENİ GELİŞME

Son dakika haberi... 'ndan yeni bilgiler geliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Milli Ordusuyla birlikte Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında stratejik nokta Darbasiyah kasabası kontrol altına alındı. Öte yandan kurtarılan köy sayısı 11 oldu.

Fırat'ın doğusunda başlayan sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusuyla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında stratejik nokta Darbasiyah kasabası kontrol altına alındı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusuyla birlikte PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Haseke'ye bağlı Rasulayn bölgesinin doğusundaki stratejik nokta Darbasiyah kasabası kontrol altına alındı. PKK/YPG terör örgütlerinin askeri mühimmatı Rasülayn'a taşımak için kullandığı Darbasiyah kasabasının oldukça stratejik bir öneme sahip olduğu aktarıldı. Darbasiyah'ın kontrol altına alınmasıyla birlikte Rasülayn'da bulunan PKK/YPG'ye gönderilmek istenen yardımların ulaşmasının engellenmiş olacağı belirtildi.

Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda 3 köy daha teröristlerden temizlendi! İşte ilk görüntüler |Video SON DAKİKA: BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA 3 KÖY DAHA TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ! İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER |VİDEO

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, 'daki Berzan, Cüdeyde ve Gısas köyleri terörden arındırıldı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'da 3 köy daha kurtarıldı.

Gün içerisinde Tel Abyad'daki El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık ve Hamidiye ile Rasulayn'daki Kişto ve Aşağı Kişto köyü YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenmişti.

Böylece harekatın ikinci gününde YPG/PKK işgalinden kurtarılan köy sayısı 11 oldu.

SMO, köylerde güvenlik tedbirleri alıyor, arama tarama faaliyeti yürütüyor.

Barış Pınarı Harekatı hakkında 5 kritik soru ve yanıtı BARIŞ PINARI HAREKATI HAKKINDA 5 KRİTİK SORU VE YANITI
Pakistan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması PAKİSTAN'DAN "BARIŞ PINARI HAREKATI" AÇIKLAMASI
Yabancı medya kuruluşlarından Barış Pınarı Harekatı'na kara propaganda YABANCI MEDYA KURULUŞLARINDAN BARIŞ PINARI HAREKATI'NA KARA PROPAGANDA
Son dakika: Barış Pınarı Harekatı ile ilgili kara propaganda yapanlara soruşturma SON DAKİKA: BARIŞ PINARI HAREKATI İLE İLGİLİ KARA PROPAGANDA YAPANLARA SORUŞTURMA
Mardin'de 17 HDP'liye Barış Pınarı Harekatı gözaltısı MARDİN'DE 17 HDP'LİYE BARIŞ PINARI HAREKATI GÖZALTISI
Son dakika: Barış Pınarı Harekatı’nda Fırat’ın doğusuna sevkiyat SON DAKİKA: BARIŞ PINARI HAREKATI’NDA FIRAT’IN DOĞUSUNA SEVKİYAT
Barış Pınarı Harekatı'nda F-16 pilotları böyle bombardıman yaptı BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA F-16 PİLOTLARI BÖYLE BOMBARDIMAN YAPTI

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
YUNUS YUNUS

Gücümüzü ve muhtemel başarımızı bir yerlere devşirmeye çalışmak bizi hafife almaktır. Bu topraklar bizim bayrağımıza susamış, 100 yıllık hasret karış karış bitiyor.Bekle Rakka, Halep,Şam, Musul, Kerkük, Kudüs, Medine, Mekke, Kahire, Bingazi, Selanik, Üsküp, Saraybosna, Atina, Sofya, sadece birkaç karış kaldı.

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 10.10.2019 16:47
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN