Son dakika: Barış Pınarı Harekatı ile ilgili kara propaganda yapanlara soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bazı sosyal medya paylaşımları ve haberlere ilişkin soruşturma başlattı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bazı sosyal medya paylaşımları ve haberlere ilişkin "terör örgütü propagandası yapma, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni alenen aşağılama, suçu ve suçluyu övme" suçlarından soruşturma başlattı.
Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, dün Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Türkiye'nin sınır güvenliği ve bölge halkının huzuru için Suriye'de bulunan terör unsurlarına yönelik olarak başlatılan harekatla ilgili sosyal medyada yer alan paylaşımlar ve bir kısım haber sitelerindeki yayınları yapanlar hakkında, "terör örgütü propagandası yapma", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni alenen aşağılama" ve "suçu ve suçluyu övme suçlarından" re'sen soruşturma başlatıldığı belirtildi.
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vatanına kim ihanet ediyorsa cezasını çeksin,RABBİM TÜRK ORDUSUNU muzaffer eylesin ve korusuncevapla 10.10.2019 15:48
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