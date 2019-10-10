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Son dakika: Barış Pınarı Harekatı ile ilgili kara propaganda yapanlara soruşturma

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.10.2019 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019
'BARIŞ PINARI' İLE İLGİLİ KARA PROPAGANDA YAPANLARA SORUŞTURMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ile ilgili bazı sosyal medya paylaşımları ve haberlere ilişkin soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ile ilgili bazı sosyal medya paylaşımları ve haberlere ilişkin "terör örgütü propagandası yapma, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni alenen aşağılama, suçu ve suçluyu övme" suçlarından soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, dün Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Türkiye'nin sınır güvenliği ve bölge halkının huzuru için Suriye'de bulunan terör unsurlarına yönelik olarak başlatılan harekatla ilgili sosyal medyada yer alan paylaşımlar ve bir kısım haber sitelerindeki yayınları yapanlar hakkında, "terör örgütü propagandası yapma", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni alenen aşağılama" ve "suçu ve suçluyu övme suçlarından" re'sen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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VATAN SEVER VATAN SEVER

vatanına kim ihanet ediyorsa cezasını çeksin,RABBİM TÜRK ORDUSUNU muzaffer eylesin ve korusun

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 10.10.2019 15:48
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