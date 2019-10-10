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Beyaz Saray, El-Kaide bombacısının öldürüldüğünü ilk kez teyit etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.10.2019
BEYAZ SARAY'DAN FLAŞ EL-KAİDE AÇIKLAMASI!

, El-Kaide'nin bombacısı ve örgütün üst düzey ismi olan 'nin, 'nin 'deki terörle mücadele operasyonunda iki yıl önce öldürüldüğünü duyurdu.

'dan yapılan açıklamada, "Bu açıklama ile El-Kaide'nin üst düzey bombacısı ve terörist koordinatörü olan 'nin, 'nin 'de yürüttüğü terörle mücadele operasyonunda iki yıl önce öldürüldüğünü ilk kez teyit ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Asiri'nin, 2009, 2010 ve 2012'deki bazı bombalı saldırı planlarının içinde yer aldığına işaret edilen açıklamada, Asiri'nin aynı zamanda, 'ın önceki Muhammed bin Naif'e karşı yapılan suikast girişimindeki bombaları da yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, "Asiri'nin ölümü, Arap Yarımadasındaki El- Kaide'yi büyük ölçüde engelledi. ABD, artık bizim muhteşem milletimize bir tehdit teşkil etmeyene kadar Asiri gibi teröristlerin peşini bırakmayacaktır." ifadesi kullanıldı.

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