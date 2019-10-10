10 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
10.10.2019

İstanbul Emniyeti'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek |Video

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yerleşke içerisinde bulunan dev dijital panodan Fırat’ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na destek verdi.

Vatan Caddesi üzerinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yerleşke içerisinde duvarda bulunan dev dijital pano üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

"SEFER BİZİM, ZAFER ALLAH'INDIR"

Daha önce şehit polislerin isimlerinin yazılı olduğu pano üzerine harekata özel olarak elinde Türk bayrağı bulunan bir çocuk ve üzerinde tank olan bir askeri araç paylaşılarak, "Fırat'ın doğusunu barış pınarları ile sulayacak kahraman Türk ordusuna selam olsun. Sefer bizim, zafer Allah'ındır" cümleleri yazıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Marmara'da korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi!
Marmara'da korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi!
YPG/PKK’dan ele geçirilen mühimmatların videosu yayınlandı
YPG/PKK’dan ele geçirilen mühimmatların videosu yayınlandı
Ankara'da izinsiz gösteriye polis müdahalesi
Ankara'da izinsiz gösteriye polis müdahalesi
FETÖ militanı Emre Uslu PKK’nın sözcülüğüne soyundu!
FETÖ militanı Emre Uslu PKK’nın sözcülüğüne soyundu!
Bakanlık açıkladı: Türk jetleri teröristleri böyle vurdu
Bakanlık açıkladı: Türk jetleri teröristleri böyle vurdu
Akçakale'ye düşen roketin görüntüleri ortaya çıktı
Akçakale'ye düşen roketin görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Emniyeti'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek
İstanbul Emniyeti'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Teröristlerin korkudan kazdığı tünel böyle görüntülendi
Teröristlerin korkudan kazdığı tünel böyle görüntülendi
Bakanlık duyurdu! Şehitlerin intikamı alındı
Bakanlık duyurdu! Şehitlerin intikamı alındı
Havan atışı yapan teröristlerin vurulma anı görüntülendi
Havan atışı yapan teröristlerin vurulma anı görüntülendi
Barış Pınarı Harekatı'nda flaş gelişme
Barış Pınarı Harekatı'nda flaş gelişme
Teröristlerden sınırda sivillere kalleş saldırı! Şehit ve yaralılar var
Teröristlerden sınırda sivillere kalleş saldırı! Şehit ve yaralılar var
Daha Fazla Video Göster