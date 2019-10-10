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Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlere büyük darbe

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.10.2019 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019
BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA TERÖRİSTLERE BÜYÜK DARBE

Son dakika haberi...: "'nın başından itibaren etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 219 oldu. Rasulayn'daki terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatında 19 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, '' kapsamında, Rasulayn'daki bir sığınağa düzenlenen hava harekatında 19 PKK/PYD-YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini ve böylece toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısının 219 olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, harekat kapsamında toplam 219 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilirken, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Rasulayn'daki bir sığınağa düzenlenen hava harekâtında 19 PKK/PYD-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Böylelikle harekâtın başından itibaren etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 219 oldu" denildi.

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