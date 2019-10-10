Son dakika: Trump'tan yeni "Barış Pınarı Harekatı" açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yeni yaptığı açıklamada “Türkiye ve Kürtlerle görüşüyorum. Türkiye kurallara göre oynamazsa yaptırım uygularım.” dedi. Trump ayrıca "Bölgede ABD askeri yok, durumu yakından takip ediyorum" ifadelerine yer verdi.
ABD Başkanı Donald Trum, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Türkiye'nin uzun süredir "Kürtlere" saldırmayı planladığını savunarak, "Onlar (Türkiye ve YPG/PKK) uzun yıllardır kavgalılar. Bizim saldırı alanının yakınında askerimiz ya da askeri varlığımız yok." dedi.
Kendisinin sonu gelmeyen savaşları bitirmeye çalıştığını ifade eden Trump, açıklamaında şu ifadelere yer verdi:
"Her iki tarafla da konuşuyoruz. Bazıları bizden, bu bölgeye (Suriye'nin kuzeyi) on binlerce asker göndermemizi ve savaşı baştan başlatmamızı istiyor. Türkiye, bir NATO üyesi. Bazıları ise bize 'dışarıda kalın, bizim (ABD'nin) finansal yardımımızla bile olsa Kürtlerin kendi savaşını vermelerine müsaade edin' diyorlar. Türkiye'ye oyunu kurallarına göre oynamazlarsa, onları ekonomik olarak ve yaptırımlarla sert bir şekilde vuracağımı söyledim."
Trump, Suriye'nin kuzeyindeki durumu da yakından izlediğini belirtti.
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Allah aşkına bu adımı konuşturmayın ülkemizi çadır devletimi zannediyor buna gerekli cevabı verin artık madem öyle bizde incirlik üssünü kapatalımcevapla 10.10.2019 16:52
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