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Son dakika: Trump'tan yeni "Barış Pınarı Harekatı" açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.10.2019 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019
TRUMP'TAN YENİ AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald , Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yeni yaptığı açıklamada “Türkiye ve Kürtlerle görüşüyorum. Türkiye kurallara göre oynamazsa yaptırım uygularım.” dedi. Trump ayrıca "Bölgede ABD askeri yok, durumu yakından takip ediyorum" ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı Donald Trum, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Türkiye'nin uzun süredir "Kürtlere" saldırmayı planladığını savunarak, "Onlar (Türkiye ve YPG/PKK) uzun yıllardır kavgalılar. Bizim saldırı alanının yakınında askerimiz ya da askeri varlığımız yok." dedi.

Son dakika: Trump'tan yeni Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Bölgede... |Video SON DAKİKA: TRUMP'TAN YENİ "BARIŞ PINARI HAREKATI" AÇIKLAMASI: BÖLGEDE... |VİDEO

Kendisinin sonu gelmeyen savaşları bitirmeye çalıştığını ifade eden , açıklamaında şu ifadelere yer verdi:

"Her iki tarafla da konuşuyoruz. Bazıları bizden, bu bölgeye (Suriye'nin kuzeyi) on binlerce asker göndermemizi ve savaşı baştan başlatmamızı istiyor. Türkiye, bir NATO üyesi. Bazıları ise bize 'dışarıda kalın, bizim (ABD'nin) finansal yardımımızla bile olsa Kürtlerin kendi savaşını vermelerine müsaade edin' diyorlar. Türkiye'ye oyunu kurallarına göre oynamazlarsa, onları ekonomik olarak ve yaptırımlarla sert bir şekilde vuracağımı söyledim."

Trump, Suriye'nin kuzeyindeki durumu da yakından izlediğini belirtti.



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HACI H&#220;SEYİN HACI HÜSEYİN

Allah aşkına bu adımı konuşturmayın ülkemizi çadır devletimi zannediyor buna gerekli cevabı verin artık madem öyle bizde incirlik üssünü kapatalım

Aynı Görüşte misiniz?
evet14
hayır0
cevapla 10.10.2019 16:52
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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