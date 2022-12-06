Portekiz-İsviçre CANLI TAKİP
Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası son 16 turu maçında Portekiz-İsviçre karşı karşıya geliyor. Mücadele TRT 1, TRT 4K'dan canlı yayınlanıyor. Öte yandan Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, 2008'den sonra Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda oynanan bir maçta ilk kez 11'de sahaya çıkamadı.
Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası son 16 turu maçında Portekiz ile İsviçre Dünya Kupası'nda tarihinde ilk kez karşı karşıya geliyor.
PORTEKİZ - İSVİÇRE MAÇI TRT'DE
Mücadele TRT 1, TRT 4K'dan canlı yayınlanıyor.
MAÇIN HAKEMİ VE STAT
Lusail Stadı'nda oynanan mücadelede Meksikalı hakem Cesar Arturo Ramos Palazuelos düdük çalıyor.
PORTEKİZ - İSVİÇRE İLK 11'LER
Portekiz: Diogo Costa, Dalot, Pepe, Dias, Guerreiro, Carvalho, Otavio, Bernardo, Bruno Fernandes, Joao Felix, Ramos
İsviçre: Sommer, Fernandes, Schar, Akanji, Rodriguez, Freuler, Xhaka, Shaqiri, Sow, Vargas, Embolo
İSTATİSTİKLER VE DETAYLAR
Portekiz ile İsviçre arasında oynanacak karşılaşmayı kazanan ekip, çeyrek finalde Fas-İspanya karşılaşmasının galibiyle eşleşecek.
Dünya Kupası'nda Güney Kore, Uruguay ve Gana ile birlikte H Grubu'nda yer alan Portekiz, 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 6 puan topladı ve grubunu lider tamamladı.
İsviçre ise Brezilya, Kamerun ve Sırbistan ile G Grubu'nda mücadele etti.
Avrupa temsilcisi, 6 puan topladı ve aynı puana sahip Brezilya'nın averajla gerisinde kalarak grubu ikinci sırada bitirdi ve adını son 16 turuna yazdırdı.
RONALDO, MİLLİ TAKIMDA 14,5 YIL SONRA İLK KEZ YEDEK
Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, 2008'den sonra Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda oynanan bir maçta ilk kez 11'de sahaya çıkamadı.
2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İsviçre ile karşılaşan Portekiz'de teknik direktör Fernando Santos, Ronaldo'ya ilk 11'de yer vermedi.
Yedek kulübesinde yer alan 37 yaşındaki futbolcu, 2008'den bu yana Portekiz'in Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı 31 müsabakanın tümüne ilk 11'de başlamıştı.
Ronaldo, iki büyük turnuva dikkate alındığında en son 2008 Avrupa Şampiyonası'nda İsviçre ile 15 Haziran'da oynanan grup maçında yedek kulübesinde yer almıştı.
Yıldız futbolcu, bu tarihten sonra Portekiz'in 2008, 2012, 2016 ve 2020 Avrupa Şampiyonası ile 2010, 2014, 2018 ve 2022 Dünya Kupası'nda yaptığı 31 karşılaşmanın tümünde ilk 11'de şans bulmuştu.
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