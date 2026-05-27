CANLI YAYIN

Pazarda keşfedilmişti! Dünyanın en zengin ailesine bir üye daha geliyor

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Sovyetler Birliği'nin yoksul sokaklarından dünya moda devlerinin podyumlarına uzanan bir "peri masalı" kahramanı olan Natalia Vodianova, 44 yaşında altıncı kez anne olmaya hazırlanıyor.

Pazarda keşfedilmişti! Dünyanın en zengin ailesine bir üye daha geliyor 1

Dünyanın en zengin ailelerinden biri olan Arnault ailesinin gelini olan ünlü model Natalia Vodianova, hayatının en özel dönemlerinden birini yaşadığını duyurdu. "Supernova" lakabıyla moda dünyasına damga vuran Vodianova, verdiği bir dergi kapağı pozuyla hayranlarına büyük bir sürpriz yaparak hamile olduğunu ilan etti.

Pazarda keşfedilmişti! Dünyanın en zengin ailesine bir üye daha geliyor 2

PAZAR TEZGAHINDAN PARİS PODYUMLARINA

Gorki şehrinde, zorlu bir çocukluk geçiren Vodianova'nın hayatı, 16 yaşında bir model ajansı tarafından keşfedilmesiyle tamamen değişti. Otizmli ve serebral palsili kardeşlerine bakmak için pazarda meyve-sebze satarak başladığı yaşam mücadelesini, Paris'in ihtişamlı podyumlarına taşıyan Vodianova, kısa sürede moda dünyasının aranan yüzlerinden biri haline geldi.

Pazarda keşfedilmişti! Dünyanın en zengin ailesine bir üye daha geliyor 3

İLK GÖRÜŞTE AŞK VE LÜKS İMPARATORLUĞU

İlk evliliğinden üç çocuğu bulunan Vodianova, eşi Antoine Arnault ile 2011 yılında bir fotoğraf çekimi setinde tanıştı. 48 yaşındaki ünlü CEO Antoine Arnault, Natalia Vodianova'ya ilk görüşte vurulmuştu. 2020 yılında Paris Belediye Binası'nda evlenen çiftin, bu evlilikten iki çocukları daha bulunuyor.

Pazarda keşfedilmişti! Dünyanın en zengin ailesine bir üye daha geliyor 4

Vodianova, 2017'de W dergisine verdiği bir röportajda, zengin sevgilisi hakkında "İlk randevumuzdan beri, harika bir inişli çıkışlı yolculuk oldu." ifadelerini kullanmıştı.

Pazarda keşfedilmişti! Dünyanın en zengin ailesine bir üye daha geliyor 5

Antoine Arnault ise güzeller güzeli aşkı için duyduğu hayranlığı şu sözlerle dile getirmişti:

"Onu gördüğümde ağzım açık kalmıştı. Yani, elbette güzel ama onda tanımlanamayan bir şey var. Etrafında bir aura var."

Pazarda keşfedilmişti! Dünyanın en zengin ailesine bir üye daha geliyor 6

DERGİ KAPAĞINDA BÜYÜK İLAN

Şimdilerde 44 yaşında olan Natalia Vodianova, geçmişin zorluklarını geride bırakıp, dünyanın en zengin ailesinin merkezinde kurduğu mutlu hayatını taçlandırıyor. Bir dergi kapağı için mini elbisesiyle objektif karşısına geçen ve büyüyen karnını sergileyen Vodianova, altıncı çocuğunu beklediğini tüm dünyaya resmen duyurmuş oldu.

Pazarda keşfedilmişti! Dünyanın en zengin ailesine bir üye daha geliyor 7

Ünlü model, hem kariyeriyle hem de ailesiyle dünya basınının odak noktası olmaya devam ediyor.

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin