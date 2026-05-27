Pazarda keşfedilmişti! Dünyanın en zengin ailesine bir üye daha geliyor

Sovyetler Birliği'nin yoksul sokaklarından dünya moda devlerinin podyumlarına uzanan bir "peri masalı" kahramanı olan Natalia Vodianova, 44 yaşında altıncı kez anne olmaya hazırlanıyor.

Dünyanın en zengin ailelerinden biri olan Arnault ailesinin gelini olan ünlü model Natalia Vodianova, hayatının en özel dönemlerinden birini yaşadığını duyurdu. "Supernova" lakabıyla moda dünyasına damga vuran Vodianova, verdiği bir dergi kapağı pozuyla hayranlarına büyük bir sürpriz yaparak hamile olduğunu ilan etti.

PAZAR TEZGAHINDAN PARİS PODYUMLARINA Gorki şehrinde, zorlu bir çocukluk geçiren Vodianova'nın hayatı, 16 yaşında bir model ajansı tarafından keşfedilmesiyle tamamen değişti. Otizmli ve serebral palsili kardeşlerine bakmak için pazarda meyve-sebze satarak başladığı yaşam mücadelesini, Paris'in ihtişamlı podyumlarına taşıyan Vodianova, kısa sürede moda dünyasının aranan yüzlerinden biri haline geldi.

İLK GÖRÜŞTE AŞK VE LÜKS İMPARATORLUĞU İlk evliliğinden üç çocuğu bulunan Vodianova, eşi Antoine Arnault ile 2011 yılında bir fotoğraf çekimi setinde tanıştı. 48 yaşındaki ünlü CEO Antoine Arnault, Natalia Vodianova'ya ilk görüşte vurulmuştu. 2020 yılında Paris Belediye Binası'nda evlenen çiftin, bu evlilikten iki çocukları daha bulunuyor.

Vodianova, 2017'de W dergisine verdiği bir röportajda, zengin sevgilisi hakkında "İlk randevumuzdan beri, harika bir inişli çıkışlı yolculuk oldu." ifadelerini kullanmıştı.