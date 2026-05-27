Aslan’ın yıldızına ada çıkarması! Galatasaray’ın tecrübeli orta sahası için istenen rakam belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Galatasaray'da transfer gündemi hareketlendi. Sarı-kırmızılıların sezon başında kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha Gabriel Sara için İngiltere'den önemli bir transfer iddiası ortaya atıldı. Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istediği belirtilirken, Galatasaray yönetiminin transfer için yüksek bir bonservis beklentisi içinde olduğu öne sürüldü. İşte transfer görüşmelerinin detayları ve konuşulan rakamlar…

Galatasaray'da sezonun dikkat çeken isimlerinden biri olan Gabriel Sara için transfer piyasası hareketlendi.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekipte başarılı performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına giren Brezilyalı orta saha oyuncusuna, Premier Lig'den ciddi ilgi olduğu öğrenildi.

İngiliz ekibinin transfer için girişimlere hazırlandığı belirtilirken, Galatasaray yönetiminin Gabriel Sara için talep ettiği bonservis bedeli de netleşti.ASTON VILLA PEŞİNDE

ASTON VILLA KANCAYI TAKTI: PREMIER LİG'E GERİ Mİ DÖNÜYOR?

A Spor'un haberine göre; Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Gabriel Sara transferi için girişimlere başladı. İngiliz temsilcisinin, Brezilyalı oyuncunun menajeriyle temas kurduğu ve transfer görüşmelerinde önemli aşama kaydettiği iddia edildi.

Norwich City'den 18 milyon euro bedelle transfer edilen tecrübeli orta sahanın da yeniden İngiltere'de forma giymeye olumlu yaklaştığı öne sürüldü.

GALATASARAY'IN BONSERVİS BEKLENTİSİ 35 MİLYON EURO

Galatasaray yönetiminin, teknik direktör Okan Buruk'un önemli isimleri arasında yer alan Gabriel Sara için yüksek bir bonservis bedeli belirlediği belirtildi. Sarı-kırmızılı kulübün, 26 yaşındaki futbolcu için 35 milyon euro talep ettiği aktarıldı.

Transferin bu rakamla gerçekleşmesi halinde Gabriel Sara, Türk futbol tarihinin en yüksek bedelli satışlarından biri olabilir.

11 GOLE DOĞRUDAN KATKI SAĞLADI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 42 resmi karşılaşmada görev alan Gabriel Sara, performansıyla dikkat çekti. Brezilyalı orta saha oyuncusu, 6 gol ve 5 asistlik katkı sağlayarak toplamda 11 gole doğrudan etki etti.

Güncel piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösterilen yıldız futbolcunun, Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

18 MİLYON EUROLUK TRANSFERİN PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Galatasaray, sezon başında Gabriel Sara'yı Norwich City'den 18 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

São Paulo FC altyapısında yetişen futbolcu, Avrupa kariyerine kısa sürede uyum sağlarken Brezilya Milli Takımı kadrosunda da yer alma fırsatı buldu.

Sarı-kırmızılı yönetimin yaptığı yatırımın, olası bir satışla önemli bir gelir getirmesi bekleniyor.

