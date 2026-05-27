Aslan’ın yıldızına ada çıkarması! Galatasaray’ın tecrübeli orta sahası için istenen rakam belli oldu

GALATASARAY'IN BONSERVİS BEKLENTİSİ 35 MİLYON EURO Galatasaray yönetiminin, teknik direktör Okan Buruk'un önemli isimleri arasında yer alan Gabriel Sara için yüksek bir bonservis bedeli belirlediği belirtildi. Sarı-kırmızılı kulübün, 26 yaşındaki futbolcu için 35 milyon euro talep ettiği aktarıldı.

Transferin bu rakamla gerçekleşmesi halinde Gabriel Sara, Türk futbol tarihinin en yüksek bedelli satışlarından biri olabilir.

11 GOLE DOĞRUDAN KATKI SAĞLADI Bu sezon Galatasaray formasıyla 42 resmi karşılaşmada görev alan Gabriel Sara, performansıyla dikkat çekti. Brezilyalı orta saha oyuncusu, 6 gol ve 5 asistlik katkı sağlayarak toplamda 11 gole doğrudan etki etti.

Güncel piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösterilen yıldız futbolcunun, Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.