Aslan’ın yıldızına ada çıkarması! Galatasaray’ın tecrübeli orta sahası için istenen rakam belli oldu
Galatasaray'da transfer gündemi hareketlendi. Sarı-kırmızılıların sezon başında kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha Gabriel Sara için İngiltere'den önemli bir transfer iddiası ortaya atıldı. Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istediği belirtilirken, Galatasaray yönetiminin transfer için yüksek bir bonservis beklentisi içinde olduğu öne sürüldü. İşte transfer görüşmelerinin detayları ve konuşulan rakamlar…
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekipte başarılı performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına giren Brezilyalı orta saha oyuncusuna, Premier Lig'den ciddi ilgi olduğu öğrenildi.
İngiliz ekibinin transfer için girişimlere hazırlandığı belirtilirken, Galatasaray yönetiminin Gabriel Sara için talep ettiği bonservis bedeli de netleşti.
ASTON VILLA KANCAYI TAKTI: PREMIER LİG'E GERİ Mİ DÖNÜYOR?
A Spor'un haberine göre; Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Gabriel Sara transferi için girişimlere başladı. İngiliz temsilcisinin, Brezilyalı oyuncunun menajeriyle temas kurduğu ve transfer görüşmelerinde önemli aşama kaydettiği iddia edildi.
Norwich City'den 18 milyon euro bedelle transfer edilen tecrübeli orta sahanın da yeniden İngiltere'de forma giymeye olumlu yaklaştığı öne sürüldü.