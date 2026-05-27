İstanbul’a sağanak alarmı! 15 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmini yayınlayarak 28 Mayıs Perşembe günü için 15 ilde kuvvetli sağanak beklendiğini duyurarak sarı kodlu uyarda bulundu. Ankara'dan Sakarya'ya, Afyonkarahisar'dan Düzce'ye kadar geniş bir bölgede etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle vatandaşların sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olması istendi. Öte yandan İstanbul için de alarm verildi; megakentte perşembe ve cuma günü gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Türkiye yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisine giriyor. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre yurdun birçok bölgesinde gök gürültülü sağanaklar etkisini artıracak. Özellikle İç Ege, Göller Bölgesi, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in bazı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL'A YAĞMUR ALARMI Megakentte bugün parçalı bulutlu havanın hakim olması beklenirken, perşembe günü öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Cuma günü de yağışlı havanın devam etmesi öngörülüyor. İstanbul'da sıcaklıkların 26 derece civarında seyretmesi beklenirken, vatandaşların ani yağışlara karşı hazırlıklı olması istendi.

ANKARA VE İÇ ANADOLU'DA KUVVETLİ SAĞANAK Başkent Ankara başta olmak üzere Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji, özellikle öğle saatlerinden sonra etkisini artıracak sağanaklar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

EGE VE KARADENİZ'DE RİSK BÜYÜYOR Ege Bölgesi'nde Denizli, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinde; Batı Karadeniz'de ise Bolu, Kastamonu ve çevresinde kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışların kısa sürede etkisini artırabileceği belirtilirken, özellikle sürücülerin dikkatli olması gerektiği vurgulandı.