Londra'da saniyelerle gelen mucize! Kahraman Türk küçük kızı ölümden kurtardı

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir gurbetçinin sergilediği kahramanlık, dünya gündemine oldukça konuşuldu. 6 yaşındaki bir kız çocuğunun hızla gelen motosikletin altında kalacağını fark eden restoran yöneticisi Onur İnci, saniyeler içinde kendini motosikletin önüne atarak minik yavruyu ölümden kurtardı. Saniyelerle ölçülen o dehşet anlarında canını siper eden İnci, kazadan yaralı kurtulurken sergilediği bu fedakarlıkla İngiltere'de ve sosyal medyada büyük takdir topladı. A Haber Muhabiri Alpaslan Düven, o kahraman Türk'ü Londra'da buldu ve yaşananları tüm sıcaklığıyla dinledi.

6 yaşındaki kızı motosikletin ezmesinden son anda kurtararak kahraman Türk Onur İnci (A Haber - Ekran Görüntüsü) TELEFONLA KONUŞURKEN KIZ ÇOCUĞUNU FARK ETTİ Olay, Londra'da Onur İnci'nin çalıştığı restoranın hemen önünde gerçekleşti. Rutin bir iş gününde dışarıda telefonla görüşen İnci, kaldırımdaki küçük kızın tedirgin hallerini ve babasının uyarılarına rağmen bir anda yola fırladığını fark etti. O anki ruh halini ve ilk refleksini anlatan Onur İnci, "Çocuk maalesef bende uyarmama rağmen hamle yaptı. Motoru da fark edince ben de koşmaya başladım peşinden" ifadelerini kullandı.