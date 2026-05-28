Londra'da saniyelerle gelen mucize! Kahraman Türk küçük kızı ölümden kurtardı

Londra’da bir Türk vatandaşının 6 yaşındaki kız çocuğunu motosiklet kazasından kurtardığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Küçük çocuğun aracın altında kalacağını fark eden gurbetçi Onur İnci, hiç düşünmeden kendisini motosikletin önüne attı. Canını hiçe sayarak minik kızı kurtaran İnci kazada yaralanırken, çocuk ise olaydan yara almadan kurtuldu. A Haber muhabiri Alpaslan Düven, kahraman Türk’ü bularak o dehşet dolu anların detaylarını dinledi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir gurbetçinin sergilediği kahramanlık, dünya gündemine oldukça konuşuldu. 6 yaşındaki bir kız çocuğunun hızla gelen motosikletin altında kalacağını fark eden restoran yöneticisi Onur İnci, saniyeler içinde kendini motosikletin önüne atarak minik yavruyu ölümden kurtardı.

Saniyelerle ölçülen o dehşet anlarında canını siper eden İnci, kazadan yaralı kurtulurken sergilediği bu fedakarlıkla İngiltere'de ve sosyal medyada büyük takdir topladı. A Haber Muhabiri Alpaslan Düven, o kahraman Türk'ü Londra'da buldu ve yaşananları tüm sıcaklığıyla dinledi.

6 yaşındaki kızı motosikletin ezmesinden son anda kurtararak kahraman Türk Onur İnci (A Haber - Ekran Görüntüsü)

TELEFONLA KONUŞURKEN KIZ ÇOCUĞUNU FARK ETTİ

Olay, Londra'da Onur İnci'nin çalıştığı restoranın hemen önünde gerçekleşti. Rutin bir iş gününde dışarıda telefonla görüşen İnci, kaldırımdaki küçük kızın tedirgin hallerini ve babasının uyarılarına rağmen bir anda yola fırladığını fark etti. O anki ruh halini ve ilk refleksini anlatan Onur İnci, "Çocuk maalesef bende uyarmama rağmen hamle yaptı. Motoru da fark edince ben de koşmaya başladım peşinden" ifadelerini kullandı.

KENDİSİNİ MOTOSİKLETİN ÖNÜNE ATTI

Kız çocuğunun yola fırlamasıyla motosikletin çarpmasının kaçınılmaz olduğunu gören İnci, motosikletin önüne atıldı. O dehşet anlarını bizzat yaşayan Onur İnci, "Elimle bir darbe vurdum ona, işte artık o darbenin etkisiyle mi o bir yana düştü, işte motor bana vurdu, işte motor vurunca da motorcu da diğer tarafa düştü" sözleriyle çarpışma anının ne kadar şiddetli olduğunu aktardı. İnci'nin hamlesiyle küçük kız yara almadan kurtulurken, motosiklet sürücüsü de savrularak yere düştü.

KAHRAMAN TÜRK HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından omzundan yaralanan Onur İnci, hastaneye kaldırılırken kahramanın omzunda zedelenme ve bağ hasarı tespit edildi. Kendi acısını bir kenara bırakıp kurtardığı çocuğu düşünen Onur İnci, "Sağlık durumu iyi. İlk bir iki dakikalık o şoktan sonra ilk baktığım şey zaten hani bir kız çocuğu babası olaraktan direkt hani kız iyi mi diye sordum" şeklinde konuştu.

MİNNETTAR BABA KAHRAMAN TÜRK'ÜN ELLERİNE SARILDI

Çin kökenli aile, çocuklarının hayatını kurtaran Onur İnci'ye minnet borçlarını duygusal anlarla gösterdi. Olay sonrası yaşananları aktaran Onur İnci, "Kız çocuğunun babası falan elime sarılıyordu, teşekkür ediyordu" sözleriyle o tarihi tanıklığı paylaştı. İnci, aileyle hastane sürecinden sonra da iletişimini sürdürerek insanlık dersi vermeye devam etti.

TÜM DÜNYA BU FEDAKARLIĞI KONUŞUYOR

İngiliz basınının da geniş yer ayırdığı bu olay hakkında konuşan Onur İnci, "Bu bence insani bir refleksin doğal reaksiyonuydu. Belirli insani değerler artık doğamıza işlemiş diye düşünüyordum" ifadelerini kullandı.

Hem sosyal medyada hem de uluslararası medyada büyük takdir toplayan İnci, Türk milletinin yardımseverliğini ve cesaretini bir kez daha tüm dünyaya kanıtlamış oldu.

