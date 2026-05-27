Kurban Bayramı’nda Mescid-i Aksa’ya büyük akın

ahaber.com.tr Haber Merkezi

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde on binlerce Müslüman bayram namazı için bir araya geldi. İslam dünyasının en kutsal mekanlarından biri olan Aksa'nın avluları ve mescit bölümleri sabahın erken saatlerinden itibaren dolup taştı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan açıklamada, bayram namazına yaklaşık 140 bin kişinin katıldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı muhabirinin aktardığına göre, İsrail işgal güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde barikatlar kurdu. Mescid-i Aksa'nın çevresi, ara sokaklar ve giriş kapılarında yoğun işgal güçleri ile kapatıldı.

Tüm kısıtlamalara rağmen Filistinliler sabahın ilk saatlerinde Mescid-i Aksa'ya akın etti. Bayram namazı sırasında sık sık tekbir sesleri yükseldi.

GAZZE SOYKIRIMI GÖLGESİNDE BAYRAM

Bu yılki Kurban Bayramı, Filistinliler için soykırım, savaş ve saldırıların gölgesinde geçiyor. Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki binlerce Filistinli, devam eden İsrail saldırıları, abluka ve ağır insani kriz altında bayrama girdi.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı saldırılardan bu yana Batı Şeria'da da gerilim ciddi şekilde tırmandı. Özellikle yerleşim bölgelerine yakın kırsal alanlar ve Bedevi köylerinde baskınlar ile saldırılar arttı.

BATI ŞERİA'DA BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Filistin hükümetine bağlı medya ofisinin paylaştığı verilere göre, İsrail işgal güçlerinin Batı Şeria'daki operasyonlarında şimdiye kadar yaklaşık 1.200 Filistinli hayatını kaybetti.

12 bin 600'den fazla kişinin yaralandığı, yaklaşık 33 bin kişinin ise yerinden edildiği bildirildi.

