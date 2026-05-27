Bursa’da cani yeğen dehşet saçtı: Dayısını öldürüp 3 gün cesediyle yaşadı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşanan olay kan dondurdu. Mehter takımında görev yapan 60 yaşındaki Cüneyt Taşkıran, iddiaya göre annesine şiddet uygulayan yeğeni Erdem Alay tarafından dövülerek öldürüldü.

Bir süre önce ablası Çiğdem Alay ve yeğeni Erdem Alay'ı evine aldığı öğrenilen Cüneyt Taşkıran'ın olay günü birlikte alkol aldığı yeğeniyle tartıştığı öne sürüldü.

İddiaya göre Erdem Alay, bir süre sonra annesi Çiğdem Alay'a şiddet uygulamaya başladı. Ablasını korumak isteyen Cüneyt Taşkıran ile yeğeni arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Erdem Alay'ın dayısını darbederek öldürdüğü iddia edildi.