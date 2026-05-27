Bursa’da cani yeğen dehşet saçtı: Dayısını öldürüp 3 gün cesediyle yaşadı

ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Bursa'da Erdem Alay isimli şüpheli, annesine şiddet uyguladığı sırada kendisine engel olmak isteyen dayısı Cüneyt Taşkıran'ı döverek öldürdü. Annesini de yaralayan şüpheli Alay'ın 3 gün boyunca dayısının cesediyle aynı evde kaldığı öğrenildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşanan olay kan dondurdu. Mehter takımında görev yapan 60 yaşındaki Cüneyt Taşkıran, iddiaya göre annesine şiddet uygulayan yeğeni Erdem Alay tarafından dövülerek öldürüldü.

ANNESİNE ŞİDDET UYGULAYINCA ORTALIK KARIŞTI

Olay, 23 Mayıs günü Osmangazi ilçesi İstiklal Mahallesi Uludağ Sokak'taki evde meydana geldi.

Bir süre önce ablası Çiğdem Alay ve yeğeni Erdem Alay'ı evine aldığı öğrenilen Cüneyt Taşkıran'ın olay günü birlikte alkol aldığı yeğeniyle tartıştığı öne sürüldü.

İddiaya göre Erdem Alay, bir süre sonra annesi Çiğdem Alay'a şiddet uygulamaya başladı. Ablasını korumak isteyen Cüneyt Taşkıran ile yeğeni arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Erdem Alay'ın dayısını darbederek öldürdüğü iddia edildi.

DAYISININ CESEDİYLE 3 GÜN AYNI EVDE KALDI

Korkunç olayın ardından Erdem Alay'ın yaralı annesi ve dayısının cesediyle birlikte 3 gün aynı evde kaldığı ortaya çıktı.

Şüphelinin 25 Mayıs'ta mahallede bulunan taksi durağına giderek, "Dayım evde hareketsiz yatıyor" dediği öğrenildi.

Durumdan şüphelenen taksi şoförlerinin polis ekiplerine haber vermesi üzerine adrese Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

POLİS EVE GİRİNCE DEHŞET ORTAYA ÇIKTI

Eve giren ekipler, Cüneyt Taşkıran'ın mutfak kapısı önündeki cansız bedeniyle karşılaştı.

Bozulmaya başlayan ceset, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yaralı olduğu belirlenen Çiğdem Alay ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Olay yerinde gözaltına alınan Erdem Alay'ın emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Şüphelinin ifadesinde yaklaşık 12 gündür evde olmadığını söylediği belirtildi.

Öte yandan madde bağımlısı olduğu iddia edilen Erdem Alay'ın daha önce de annesine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklandığı ortaya çıktı.

MEHTER TAKIMINDA GÖREV YAPIYORDU

Hayatını kaybeden Cüneyt Taşkıran'ın mehter takımında görev yaptığı öğrenildi.

Taşkıran'ın bateri ve davul çaldığı görüntüler de ortaya çıktı.

