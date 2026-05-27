Ünlüler bayramı sevdikleriyle karşıladı: Kimi anne babasıyla, kimi çocuğuyla
Kurban Bayramı'nın huzuru sanat dünyasını da sardı. Esra Erol ve Müge Anlı gibi ekranların sevilen yüzlerinden, Sibel Can ve İbrahim Tatlıses gibi sahne dünyasının devlerine kadar ünlü isimler bayramı aileleriyle geçirdi.
Kurban Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Bayramın neşesi sosyal medyaya da yansırken, magazin dünyasının ünlü isimleri de bu özel günü takipçileriyle paylaşıyor. Aile saadeti yaşayanlardan evlatlarıyla poz verenlere, sevdiklerine iyi dileklerini iletenlerden bayram mesajı yayınlayanlara kadar ünlü isimlerin bayram paylaşımları dikkat çekti.
İşte ekranların ve cemiyet hayatının sevilen isimlerinin Kurban Bayramı paylaşımları:
ESRA EROL: "KÜSLÜKLERE YOKUM, DOSTLUKLARA VARIM"
atv ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol, eşiyle birlikte verdiği mutlu pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Erol, paylaşımına düştüğü anlamlı notla dikkat çekti:
"Küslüklere yokum, dostluklara varım dediğimiz bir bayram olsun. Kurban Bayramımız mübarek olsun."
BUSE TERİM'DEN "EKSİK AMA TAM" VURGUSU
Ailesiyle birlikte objektif karşısına geçen Buse Terim, paylaştığı kareyle hayranlarına seslendi.
Terim, duygusal paylaşımına "Eksiklerimiz olsa da tamamız. Herkese sevdikleriyle, ailesiyle iyi bayramlar" notunu ekledi.
MÜGE ANLI
atv ekranlarının vazgeçilmez programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in başarılı sunucusu Müge Anlı, Instagram hesabından bayram mesajı yayınladı.